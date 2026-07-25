إجلاء أكثر من 250 ألف شخص بسبب حرائق غير مسبوقة تضرب فرنسا وإسبانيا

تسببت حرائق غابات ضخمة وخارجة عن السيطرة في جنوب غرب فرنسا ومحيط العاصمة الإسبانية مدريد في إجلاء أكثر من 250 ألف شخص، وفق حصيلة أعلنتها سلطات البلدين السبت، وسط تحذيرات من وضع «غير مسبوق» فرض تعبئة واسعة لمواجهة النيران.

وبحسب إذاعة «مونت كارلو»، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، إجلاء نحو 167 ألف شخص في مقاطعتي جيروند ولاند جنوب غرب البلاد، بينما أفادت وزارة الداخلية الإسبانية بإجلاء 70 ألف شخص، بزيادة 25 ألف شخص مقارنة بالحصيلة السابقة.

وفي مقاطعة جيروند، امتدت الحرائق على أكثر من 14 ألف هكتار، وهي مساحة تتجاوز مساحة العاصمة باريس. كما أُجليت شبه جزيرة كاب - فيريه السياحية بالكامل بالقرب من بوردو، حيث غادر المنطقة نحو 44 ألف شخص برًا وعبر حوض أركاشون.

ورغم اتساع رقعة النيران، لم تُسجل وفيات أو إصابات بشرية في فرنسا حتى الآن، إلا أن الحرائق تسببت في تدمير 53 منزلًا وباحة تخييم. كما أُجلي نحو 18 ألف شخص من مدينة بيسكاروس الساحلية في مقاطعة لاند، إضافة إلى 5 آلاف آخرين من منطقة تخييم مجاورة.

الحرائق في إسبانيا

في إسبانيا، أعلنت السلطات أن الحرائق المحيطة بالعاصمة مدريد بلغت مرحلة الذروة، مؤكدة أن السيطرة عليها بشكل كامل لا تزال غير ممكنة في الوقت الراهن.

وتوجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، السبت، إلى مركز تنسيق عمليات الإنقاذ في مدريد، واصفًا الوضع بأنه «كارثي»، مشيرًا إلى أن موجة الحرائق لا تقتصر على إسبانيا، بل تطال أيضًا مناطق في دول مجاورة.

وأُجلي من منطقة مدريد نحو 25 ألف شخص، بينهم أكثر من 1200 من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت حاكمة المنطقة إيزابيل دياز أيوسو، إن الوضع الحالي «لم تشهده المنطقة من قبل» بسبب الكثافة السكانية والعمرانية.

69 ألفًا و473 هكتارًا من الأراضي المحترقة في فرنسا

وقال وزير الداخلية الفرنسي إن الحرائق أتت منذ بداية عام 2026 على نحو 98 ألف هكتار في مختلف أنحاء البلاد، معتبرًا أن هذه الحصيلة «غير مسبوقة».

ووفق النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، سجلت فرنسا حتى الآن نحو 69 ألفًا و473 هكتارًا من الأراضي المحترقة، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل عام 2022. كما شهد العام الحالي اندلاع حرائق واسعة في فبراير، وهو أمر غير معتاد مقارنة بالسنوات السابقة.

أما في إسبانيا، فقد التهمت الحرائق نحو 130 ألف هكتار منذ مطلع يناير 2026، في وقت تجاوزت فيه المساحات المحترقة خلال عام 2025 بأكمله 393 ألف هكتار، وهي من أسوأ الحصائل المسجلة في تاريخ البلاد الحديث.