علق اللواء الدكتور عبدالله كميل، محافظ طولكرم، على ما تردد في بعض مراكز الأبحاث الإسرائيلية بشأن احتمالات اندلاع «انتفاضة فلسطينية ثالثة»، مؤكدًا أن الجانب الإسرائيلي هو من يروج لهذه الروايات، بزعمه أن الوضع الأمني في الضفة الغربية يستدعي نشر 26 كتيبة عسكرية إضافية.

وأضاف «كميل»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل هي من تفجر الأوضاع على الأرض وتدفع نحو التصعيد، معربًا عن أسفه لتفاعل بعض وسائل الإعلام مع هذه الروايات، رغم أن الوقائع تشير إلى أن الجانب الإسرائيلي هو من يقود هذا التصعيد.

وأكد أن الاستفزازات اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون تقود إلى ردود فعل، قائلًا: «هل سيسكت الشعب الفلسطيني إلى الأبد؟ بالتأكيد لن يسكت، فكل فعل له رد فعل».

وأشار محافظ طولكرم إلى أن الجانب الفلسطيني نقل هذه الرسائل مرارًا إلى البعثات الدولية، والقناصل، والسفراء، والاتحاد الأوروبي، وسائر الجهات الدولية، مؤكدًا أن القيادة الفلسطينية تشدد باستمرار على أن إسرائيل تدفع نحو تفجير الأوضاع تنفيذًا لأجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى إقناع العالم بوجود وضع أمني يستدعي تدخلًا عسكريًا إسرائيليًا، بهدف التأثير في الناخب الإسرائيلي وتغيير مزاجه السياسي.

وذكرت هيئة البث العبرية أن الجيش الإسرائيلي ينشر حاليًا 26 كتيبة في الضفة الغربية، في ظل تحذيرات من المؤسسة الأمنية من احتمال اتساع نطاق أعمال العنف في المنطقة.

وبحسب التقرير، يأتي الانتشار العسكري المعزز في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية المستوطنات والطرق، على خلفية استمرار التوترات الأمنية والمواجهات في الضفة الغربية.

ويتزامن ذلك مع عمليات عسكرية ينفذها الجيش الإسرائيلي في أنحاء الضفة الغربية، شملت فجر السبت، حملات مداهمة واعتقال واسعة في عدد من المحافظات الفلسطينية، أسفرت، وفق تقارير فلسطينية، عن اعتقال ما لا يقل عن 66 فلسطينيًا.

وأضافت التقارير أن الاعتقالات تركزت في محافظة نابلس، إلى جانب عمليات دهم واعتقال في محافظة رام الله ومناطق أخرى في الضفة الغربية والقدس.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدًا أمنيًا مستمرًا وعمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة، وسط مخاوف داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من اتساع دائرة المواجهات.