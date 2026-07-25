محافظ طولكرم لـ القاهرة الإخبارية: حكومة نتنياهو حوّلت الضفة الغربية إلى ساحة عدوان مفتوح

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قال اللواء الدكتور عبدالله كميل، محافظ طولكرم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر أن يجعل الضفة الغربية «ساحة مفتوحة للعمل العسكري والعدوان».

وأضاف «كميل»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن التطورات الأخيرة في لبنان وإيران وسوريا، إلى جانب ما يجري في قطاع غزة، دفعت الحكومة الإسرائيلية إلى تحويل الضفة الغربية إلى ساحة عدوان.

وأوضح أن المستوطنين ينفذون اعتداءات في مختلف أنحاء الضفة الغربية، في ظل ما وصفه بـ«الاستيطان الرعوي» المدعوم من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار محافظ طولكرم إلى انتشار مستوطنين يرتدون الزي العسكري في الضفة الغربية، مؤكدًا أن هناك مجموعتين؛ إحداهما تتبع المستوطنين، والأخرى تتبع الدولة الرسمية.

وفي وقت سابق، طالبت منظمات حقوقية بينها إسرائيلية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هجمات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء النداء عقب هجوم شنه مستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي على بلدة تل بمحافظة نابلس شمالي الضفة وأسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين ومستوطن وعسكري إسرائيليين، وسط دعوات إسرائيلية لشن هجمات انتقامية.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

وأسفرت الاعتداءات عن استشهاد 1182 فلسطينيا وإصابة الآلاف، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.