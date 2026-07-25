ميناء دمياط يصدر أكثر من 31 ألف طن من البضائع خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم السبت، بيانًا إعلاميًا أعلن فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت 7 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 32 سفينة، وسجل الميناء حركة تداول نشطة للبضائع بإجمالي 64 ألفا و320 طنًا من الصادرات والواردات.

وأوضح البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 31 ألفا و270 طنًا، شملت 1209 أطنان من الكلينكر، و2400 طن من الملح، و16 ألفا و617 طنًا من اليوريا، و11 ألفا و44 طنًا من البضائع المتنوعة.

حركة الواردات

وأضاف البيان، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 33 ألفا و50 طنًا، تضمنت 12 ألفا و450 طنًا من الخردة، و1550 طنًا من خشب الزان، و6800 طن من السكر، و11000 طن من الذرة، و1250 طنًا من البضائع المتنوعة.

وأشار البيان، إلى أن حركة الصادر من الحاويات سجلت 1273 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 170 حاوية مكافئة، في حين وصل عدد حاويات الترانزيت إلى 2765 حاوية مكافئة.

ولفت البيان، إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 100 ألف و381 طنًا، فيما بلغ رصيد مخازن القطاع الخاص 49757 طنًا.

وأكد البيان، أن حركة دخول وخروج الشاحنات بلغت 3433 حركة، بما يعكس انتظام عمليات التشغيل والتداول داخل ميناء دمياط.