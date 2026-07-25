قطر تعلن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل اعتبارا من الأحد

أعلنت وزارة المواصلات القطرية، استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن، وذلك اعتباراً من غدٍ الأحد.

ودعت الوزارة، في بيان، الجميع للالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية المعمول بها، والتأكد من توافر معدات الأمن والسلامة قبل الإبحار وأثناءه، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة الرحلات البحرية.

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد أكد ضرورة التزام كل الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وجدد رئيس الوزراء القطري، دعم دولة بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.