فرنسا: عشرات الآلاف يفرون من حرائق الغابات وسط استمرار اشتعال النيران

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، أن حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا أدت إلى إطلاق واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ البلاد، إذ فر عشرات الآلاف من الأشخاص من ألسنة اللهب.

وقال وزير الداخلية لوران نونيز، إنه جرى حتى الآن إجلاء 167 ألف شخص في مقاطعة جيروند، ونقل 57 ألف شخص خلال الليل إلى أماكن آمنة في عدة بلديات بالمنطقة المحيطة بمدينة بوردو.

وأضاف الوزير، أن 31 ألف شخص آخرين في منطقة لاند المجاورة اضطروا أيضاً إلى مغادرة منازلهم بسبب الحرائق.

وكان من بين الذين جرى إجلاؤهم العديد من المصطافين من المنطقة الساحلية المحيطة بحوض أركاشون، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين السياح.

ونشرت القوارب لنقل الأشخاص إلى بر الأمان من عدة أماكن، بما في ذلك شبه جزيرة كاب فيريت.