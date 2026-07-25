أوكرانيا تشن هجوما كبيرا بطائرات مسيرة على روسيا وتصيب عدة أهداف

شنت أوكرانيا هجوما آخر بمئات الطائرات المسيرة على روسيا، مما دفع شركة "وايلدبريز" الروسية للبيع بالتجزئة على الانترنت إلى إجلاء الموظفين من مركز خدمات لوجستية في مدينة يكاترينبورج.

وكانت منشآت شركة "وايلدبريز" قد تم استهدافها مرارا في هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في الأيام الأخيرة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو لم يتم التحقق من صحتها، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت، ما يبدو أنه سيارات محترقة وإجلاء موظفين من الموقع في مدينة يكاترينبورج.

وأكدت الشركة أنه تم إخلاء المركز اللوجستي كإجراء احترازي، لكنها قالت إن المنشآة لم تتعرض لأضرار وأنه من المتوقع استئناف العمليات بعد وقت قصير.

وقال دينيس باسلر، حاكم منطقة سفيردلوفسك، عبر تطبيق تليجرام، إنه تم التصدي لهجوم بطائرات مسيرة، مضيفا أن حطام إحدى الطائرات المسيرة المتساقط تسبب في اندلاع حريق. وأشار إلى أنه تم إجلاء السكان، دون تسجيل إصابات أو أضرار في المنشآت التجارية أو البنية التحتية.

وفي منطقة روستوف جنوبي البلاد، وصف الحاكم يوري سليوسار الهجوم الجوي الواسع الذي وقع خلال الليل، قائلا إن القوات الروسية اعترضت طائرات مسيّرة وصواريخ.

وأضاف سليوسار أن أربعة رجال أصيبوا في مدينة روستوف- أون- الدون، فيما أصيب شخص آخر في منطقة كراسني سولين. وذكر أن مبان سكنية ومستودعات ومنشآت للبنية التحتية تعرضت لأضرار.

كما تحدث ألكسندر شوفاييف، القائم بأعمال حاكم منطقة بيلجورود، عن هجوم ضخم بالطائرات المسيرة ليلا، وكتب على تطبيق تليجرام اليوم السبت أن أربعة أشخاص أصيبوا.

ومن ناحيتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 328 طائرة مسيرة أوكرانية ليل الخميس- الجمعة. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه الأرقام، لكنها تعكس حجم أحدث الهجمات المضادة التي شنتها أوكرانيا.