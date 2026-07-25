جامعة عين شمس عن حريق كلية التربية: محدود ولا يوجد إصابات أو خسائر بشرية

أوضحت جامعة عين شمس أنه في إطار المتابعة الفورية لأي طارئ، نشب اليوم حريق محدود داخل استراحة ومخزن تابعين لعمال حدائق المشتل، في منطقة منفصلة تقع بعيدا عن المباني التعليمية والمنشآت بكلية التربية.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده في وقت قياسي، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية خاصة وأن اليوم عطلة رسمية بالجامعة ولم يكن هناك أي تواجد للعاملين داخل الموقع.

ووفقا للفحص المبدئي، اقتصر الحريق على بعض محتويات الاستراحة، والتي شملت ثلاجة لحفظ المأكولات، وشاشة تلفزيون، وعددا من الكراسي الخشبية وكراسي الفيبر جلاس، ولم تمتد النيران إلى أي مبنى أو منشأة تعليمية أو معامل أو مرافق تابعة للكلية.

وتواصل الجهات المختصة، ممثلة في البحث الجنائي والأمن العام، اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتتقدم جامعة عين شمس بخالص الشكر والتقدير إلى إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية وجميع إدارات الوزارة علي سرعة الاستجابة والتعامل مع الموقف، كما تتقدم بخالص الشكر الي إدارة الأمن بالجامعة، وإدارة أمن كلية التربية، وجميع الجهات التي تعاملت مع الموقف بكفاءة وسرعة، مؤكدة أن الأوضاع مستقرة تماما، وأن الحادث لم يؤثر بأي شكل على منشآت الكلية أو سير العمل بها.