جامعة طنطا الأهلية تعلن منظومة المنح الدراسية للعام الجامعي 2026-2027

أعلنت جامعة طنطا الأهلية عن منظومة المنح الدراسية المقرر تطبيقها خلال العام الجامعي 2026/ 2027، والتي تتضمن حزمة متنوعة من المنح الأكاديمية والخاصة، في إطار حرص الجامعة على دعم الطلاب المتفوقين والموهوبين، وتوفير فرص تعليمية عادلة، وتشجيع التميز العلمي والرياضي، إلى جانب تقديم أوجه الدعم للفئات المستحقة.

وأكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا والقائم بعمل رئيس جامعة طنطا الأهلية، أن منظومة المنح تعكس توجه الجامعة نحو الاستثمار في الطلاب المتميزين باعتبارهم محور العملية التعليمية، موضحًا أن الجامعة تستهدف من خلال برامجها الأكاديمية الحديثة ونظام المنح توفير بيئة جامعية محفزة على التفوق والإبداع، وربط إتاحة الفرص التعليمية بمعايير واضحة تحقق تكافؤ الفرص وتدعم استدامة التميز الأكاديمي.

وأضاف أن جامعة طنطا الأهلية تواصل بناء نموذج تعليمي حديث يواكب احتياجات سوق العمل والتحولات التكنولوجية المتسارعة، مؤكدًا أن المنح الدراسية تمثل أحد أدوات الجامعة لاستقطاب العناصر الطلابية المتميزة، وتحفيز الطلاب على الحفاظ على مستويات مرتفعة من الأداء الأكاديمي طوال سنوات الدراسة.

وتشمل المنح الأكاديمية التي أعلنتها الجامعة منحًا لطلاب الثانوية العامة الحكومية والتجريبية المتفوقين، بواقع 40% للأول بكل برنامج، بشرط تحقيق حد أدنى 85% للبرامج العلمية و80% للبرامج النظرية، إلى جانب منح التفوق الأكاديمي لطلاب الجامعة للمراكز الأول والثاني والثالث بنسب 30% و25% و20%.

كما تتضمن المنظومة منحة بنسبة 30% للطلاب الموهوبين رياضيًا من حاملي الميداليات الأولمبية أو الأفريقية أو العربية، ومنحة بنسبة 20% لأبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة طنطا للعاملين أو المحالين للمعاش أو المتوفين، فضلًا عن منحة بنسبة 10% للطلاب الأشقاء، بحد أقصى 3 أشقاء، ومنحة كاملة لطلاب مدارس STEM للحاصلين على أعلى مجموع بكل برنامج.

وفي إطار المنح الخاصة، تقدم الجامعة منحة كاملة لأبناء الشهداء والمصابين، كما تمنح 50% لأبناء المصابين بعجز جزئي كحد أدنى، مع زيادة نسبة المنحة وفقًا لنسبة العجز.

وأوضحت الدكتورة هويدا إسماعيل نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية أن الإعفاءات تشمل الرسوم الدراسية والمصروفات، مع تحمل الجامعة بعض الرسوم والخدمات المقررة، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة لكل منحة.

وأضافت د. هويدا إسماعيل أن جميع المنح تخضع لضوابط عامة، من بينها اشتراط النجاح وتحقيق الحد الأدنى من GPA المقرر لاستمرار المنحة، وإلغاؤها في حالة الرسوب وعدم الانتقال إلى المستوى الأعلى، واستمرار كل منحة وفقًا للشروط المنظمة لنوعها، مع استفادة الطالب من أعلى منحة جزئية واحدة فقط. كما يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية ومقيمًا داخل مصر.

وأكدت جامعة طنطا الأهلية أن منظومة المنح تأتي ضمن رؤيتها لبناء بيئة تعليمية تنافسية تستثمر في التفوق والموهبة، وتتيح للطلاب فرصًا حقيقية للتميز، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات والقدرات التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.