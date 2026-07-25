المهرجان القومي للمسرح يستعد لاستقبال ضيوفه على السجادة الحمراء لدورته الـ19

تستعد السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة 19 من المهرجان القومي للمسرح المصري المقام في المسرح الكبير بدار أوبرا القاهرة لاستقبال ضيوف المهرجان والمكرمين واللجنة العليا له وعلى رأسهم رئيس المهرجان الفنان محمد رياض بداية من الثامنة مساءً، على أن يبدأ حفل الافتتاح في التاسعة مساءً.

المهرجان القومي للمسرح المصري برعاية وزارة الثقافة، وتتولى الإعلامية ريهام إبراهيم تقديم مراسم الحفل، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، إلى جانب قيادات وزارة الثقافة، وعدد من الوزراء والمحافظين، وعددا من الشخصيات العامة والفنانين والمثقفين.

وتبدأ فعاليات الافتتاح في الثامنة مساءً باستقبال ضيوف المهرجان على السجادة الحمراء، بحضور كوكبة من نجوم المسرح والفن، والمكرمين، إلى جانب قيادات وزارة الثقافة، والإعلاميين، والنقاد، فيما ينطلق الحفل الرسمي في التاسعة مساءً داخل المسرح الكبير.

ويفتتح الحفل بعرض فني بعنوان «سفر»، من تصميم وإخراج الرؤية للفنان وليد عوني، ويشارك فيه أعضاء فريق ونتاج ورشة التعبير الحركي للمهرجان القومي للمسرح المصري، بقيادة كريمة بدير، في عمل بصري يستلهم هوية الدورة التاسعة عشرة ورسالتها في التوسع نحو المحافظات.

ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح حضورًا واسعًا لنجوم المسرح والدراما، وصُنّاع الفن، والمثقفين، إلى جانب مكرمي الدورة التاسعة عشرة، وهم: الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، والفنانة شهيرة، والفنان أحمد عبد العزيز، والفنان أحمد ماهر، والمخرج مجدي مجاهد، والناقد الدكتور حمدي الجابري، والمخرج أحمد البنهاوي، وذلك في احتفالية تحتفي برموز المسرح المصري وإسهاماتهم في إثراء الحركة المسرحية.