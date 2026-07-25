الداخلية الفلطسينية عن اغتيال مدير شرطة شمال غزة: محاولة إسرائيلية لنشر الفوضى بالقطاع

أدانت وزارة الداخلية الفلسطينية، الجريمة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، باغتيال مدير شرطة محافظة شمال غزة، العميد عبد الناصر محمد المقادمة (54 عاماً)، في قصف جوي استهدفه في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة ظهر اليوم.

وقالت في بيان، إن العميد المقادمة استشهد على رأس عمله في خدمة المواطنين ومساندتهم وحفظ أمنهم، ولم يتخلف عن تأدية واجبه الوطني طوال حرب الإبادة.

وأضافت: «هذه الجريمة الجديدة تمثل إمعاناً من الاحتلال في استهداف مفاصل العمل الشرطي بهدف نشر الفوضى في قطاع غزة، حيث ارتقى (53 شهيداً) من قادة وضباط الشرطة وعناصرها باستهدافات مباشرة من الاحتلال لمقار الشرطة ودورياتها ومركباتها وعناصرها، وذلك منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في شهر أكتوبر الماضي».

وتابعت: «هذه الجريمة الجديدة تستوجب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي والدول الوسيطة من أجل الضغط على الاحتلال لوقف استهداف جهاز الشرطة الذي يقوم بواجبه في حفظ الأمن وتسيير شؤون المواطنين في قطاع غزة، باعتباره جهازاً مدنياً محمياً بموجب القانون الدولي».

ولفتت إلى أن هذه الجريمة، تأتي بعد أقل من أسبوعين على مجزرة مركز شرطة مخيم جباليا بتاريخ 14 يوليو الجاري، والتي راح ضحيتها 7 من ضباط وأفراد الشرطة على رأسهم مدير المركز، ونائبه المقدم يامن محمد عبيد (48 عاماً)، الذي استشهد صباح اليوم متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها يوم الاستهداف.

وأكدت وزارة الداخلية أن جهاز الشرطة مستمر في القيام بمهامه في حفظ أمن المواطنين وحماية السلم الأهلي داخل قطاع غزة، ولن يتوانى عن القيام بواجبه برغم التحديات الجسيمة.