منظمة التعاون الإسلامي: اعتداء الحوثيين على السفن السعودية يهدد أمن الملاحة الدولية

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أن اعتداء الحوثيين على السفن السعودية أثناء ملاحتها في عرض البحر الأحمر يهدد أمن الملاحة الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاعتداءات التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية المارقة.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، اليوم السبت، بأشد العبارات "الاعتداء الغاشم من مليشيا الحوثي الإرهابية على السفن التجارية السعودية وذلك أثناء ملاحتها في عرض البحر الأحمر، الأمر الذي يشكّل عدواناً سافراً وانتهاكاً خطيراً لأمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية؛ مما يؤثر بشكل سلبي على تأمين وإيصال إمدادات الغذاء والطاقة في العالم".

وأكدت المنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، أن "هذا العدوان يمثل تهديداً حقيقياً للسلم والأمن الدوليين، بل وخرقاً واضحاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي، ويتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات الغادرة التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية المارقة".

وأعربت عن تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين، استهدفتا منشآت تابعة لشركة "أرامكو" في جازان وينبع، رداً على استهداف مدينة وميناء الحديدة وجزيرة كمران.

وزعمت أن "العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة"، مؤكدة أن فرض الحصار البحري على السعودية لا يزال مستمراً.

وأطلق الدفاع المدني السعودي، فجر السبت، إنذارات تحذيرية في منطقتي جازان وينبع، عقب غارات جوية نفذها تحالف دعم الشرعية على أهداف للحوثيين في محافظة الحديدة اليمنية.

ودعا الدفاع المدني، في بيانات منفصلة، السكان إلى التوجه لأماكن آمنة داخل المباني والابتعاد عن النوافذ، عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر، قبل إعلان زوال الخطر لاحقاً.

وجاءت الإنذارات بعد ساعات من إعلان التحالف شن ضربات جوية على مواقع حوثية في الحديدة وجزيرة كمران، رداً على استهداف الجماعة لسفينة تجارية سعودية في البحر الأحمر، مساء الجمعة.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، تركي المالكي، في بيان، إن الحوثيين "قاموا بعمل جبان ومتهور عندما استهدفوا السفن التجارية في البحر الأحمر"، معتبراً ذلك إرهاباً بحرياً في أحد أهم الممرات المائية الدولية.

وأضاف المالكي أن التحالف نفذ رداً حازماً وقوياً مع إعطاء الأولوية للحفاظ على مقدرات الشعب اليمني، مؤكداً أن القوات المشتركة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السفن والمصالح السعودية. وشدد على أن القوات سترد على أي أعمال عدائية دون تهاون، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت.