وزير خارجية إيران يدعو إلى الحوار لاحتواء التصعيد بين السعودية والحوثيين

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إلى الحوار في أعقاب التصعيد بين السعودية وجماعة الحوثي المدعومة من طهران في اليمن.

وأكد عراقجي، في مقابلة مع صحيفة "إيران" الحكومية، أنه لا يوجد حل عسكري للصراع.

وأضاف وزير الخارجية، أنه يتعين حل الأزمة من خلال الحوار بين السعودية واليمن ودول أخرى في المنطقة.

ورغم دعم إيران للحوثيين، قال عراقجي، إن مشكلات اليمن ليست مسئولية بلاده، وإنما هي تعود إلى صراعات إقليمية ممتدة منذ سنوات.

وأثارت الهجمات المتبادلة بين الحوثيين والسعودية مخاوف من تصعيد جديد للصراع في الشرق الأوسط، الذي يشهد توترات متواصلة منذ بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران نهاية فبراير الماضي.

وأعلن الحوثيون قبل أيام، فرض "حصار" على حركة الشحن المرتبطة بالسعودية، كما أعلنوا مسئوليتهم أمس الأول الخميس، عن مهاجمة ناقلتي نفط سعوديتين. وتعرضت سفينة ترفع العلم السعودي لهجوم آخر أمس الجمعة.

ويمر طريق التجارة البحرية من آسيا إلى أوروبا عبر البحر الأحمر وقناة السويس، مرورا بمضيق باب المندب الحيوي قبالة السواحل اليمنية.

وكان الحوثيون أثاروا بالفعل اضطرابات واسعة في حركة التجارة العالمية من خلال هجماتهم على السفن في البحر الأحمر منذ عام 2023.

وتسيطر الجماعة على معظم شمال اليمن ومناطق واسعة من غرب البلاد، بما في ذلك أجزاء كبيرة من الساحل المطل على البحر الأحمر.