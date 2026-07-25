وزير الخارجية السوري ينعى ضحايا حادث طريق دمشق - دير الزور المروع

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نعى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ضحايا الحادث المروري المروع الذي وقع على طريق دمشق دير الزور.

وقال الشيباني عبر حسابه على منصة إكس، اليوم السبت: «ببالغ الحزن والأسى تابعنا تداعيات الحادث الأليم الناجم عن اصطدام حافلتين على طريق دمشق - دير الزور، والذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين».

وأضاف: «أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الشهداء وذويهم، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ أبناء شعبنا من كل مكروه».

ولقي 35 شخصًا مصرعهم إثر حادث تصادم حافلتين على طريق سريع في شرق سوريا.

ونقلت وكالة سانا عن المسئول في وزارة الصحة نجيب النعسان قوله: «حصيلة حادث تصادم حافلتي الركاب على طريق دير الزور - دمشق بلغت حتى الآن 35 وفاة و30 إصابة».

وأوضحت وزارة الداخلية، أنَّ الحادث وقع بين حافلة تقل عددًا من منتسبي قوى الأمن الداخلي وحافلة مدنية، بدون أن تفيد عن عدد الإصابات في صفوف قواتها.