روسيا: سننهي حظر تصدير الديزل عندما يتعافى السوق

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا تمدد القيود المفروضة على تصدير البنزين حتى نهاية العام بينما تكافح الحكومة نقص الوقود، لكنها تخطط لرفع الحظر المفروض على تصدير الديزل بمجرد تعافي السوق.

وذكرت وكالة "إنترفاكس"، أن نوفاك قال للصحفيين في مدينة أومسك بسيبيريا اليوم السبت، إنه سيتم رفع حظر الديزل في الوقت المناسب لمنع المصافي من مواجهة تخمة في المعروض والاضطرار إلى خفض كميات التكرير، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفيما يتعلق بالبنزين، قال: "قررنا أيضا في مجموعة العمل تمديده، لكل من المنتجين وغير المنتجين. أي أنه سيتم تمديده حتى نهاية العام".

وواجهت روسيا، أزمة نقص حادة في الوقود على مستوى البلاد هذا الصيف، حيث قامت العديد من المناطق بتقنين مبيعات البنزين والديزل مع تكثيف أوكرانيا لهجماتها على مصافي التكرير.

وأدخلت الحكومة، سلسلة من التدابير استجابة لذلك، بما في ذلك حظر التصدير. ومن المقرر أن تنتهي القيود الحالية في 31 يوليو.