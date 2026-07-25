نجم الأهلي السابق عن منصب المدير الفني لاتحاد الكرة: «فنكوش!»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقد محسن صالح نجم الأهلي السابق، استمرار اتحاد الكرة في تعيين مسؤولين جدد بمنصب المدير الفني للاتحاد، رغم افتقاده للصلاحيات.

وكان اتحاد الكرة قد أصدر حزمة قرارات اليوم السبت، شملت تعيين شوقي غريب مدرب المنتخب الأول والأولمبي الأسبق، في منصب المدير الفني لاتحاد الكرة.

وقال صالح عبر "إكس": "فنكوش.. منصب المدير الفني للاتحاد بلا صلاحيات. يُمنح لمن كان لديه تاريخ كروي في اللعب والتدريب وإن لم يعد مطلوبا في سوق العمل ولكن.. (الود لابد ان يكون موصولا مع رجال الاتحاد)!".

وأضاف: "اللجنة الفنية ومدربي المنتخبات هم من يخطط ويعمل ومدراء الفرق هم من يتابع مع المدير التنفيذي للاتحاد.".