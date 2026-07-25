تقارير: أرسنال ينافس إنتر ميلان على ضم كريستيان روميرو

دخل نادي أرسنال الإنجليزي سباق التعاقد مع الأرجنتيني كريستيان روميرو، مدافع توتنهام هوتسبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل سعيه لتعزيز خطه الخلفي بعد إصابة الفرنسي ويليام ساليبا.

ووفقًا لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر ميلان يتقدم حاليًا في سباق ضم المدافع الأرجنتيني، بعدما فتح قنوات اتصال مع ممثلي اللاعب، الذي لا يمانع فكرة العودة إلى الدوري الإيطالي.

وأشار التقرير إلى أن أرسنال وتشيلسي يتنافسان أيضًا على خدمات روميرو، في حين يواصل برشلونة متابعة تطورات موقف اللاعب، رغم أن القيود المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني قد تعرقل إتمام الصفقة.

وجاء تحرك أرسنال عقب إصابة ويليام ساليبا، إذ أكدت وكالة "رويترز" أن المدافع الفرنسي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تفاقم إصابة في الظهر تعرض لها خلال منافسات كأس العالم، دون الحاجة إلى تدخل جراحي، وهو ما سيبعده عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة.

ورغم أن توتنهام دعم صفوفه هذا الصيف بالتعاقد مع يان باول فان هيكي وماركوس سينسي، في خطوة فسرتها التقارير على أنها استعداد لاحتمال رحيل قائده، فإن النادي اللندني لا يبدو مستعدًا للتخلي عن روميرو بسهولة، خاصة أن عقده يمتد حتى صيف 2029، ما يمنحه موقفًا قويًا في أي مفاوضات.

وتظل مهمة أرسنال في حسم الصفقة معقدة، ليس فقط بسبب المنافسة المباشرة مع توتنهام، ولكن أيضًا في ظل أفضلية إنتر ميلان، الذي تشير التقارير إلى أنه الأقرب حتى الآن للفوز بخدمات المدافع الأرجنتيني.