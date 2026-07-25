اليونيسف تقدم مساعدات لـ700 شخص تضرروا بسبب الفيضانات شرق أفغانستان

قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" مساعدات إنسانية إلى 690 شخصا، تضرروا بسبب فيضانات مدمرة حدثت مؤخرا في إقليم نورستان شرق أفغانستان.

وأضافت اليونيسف أنه تم توزيع المساعدات بين السكان الذين تضرروا من الفيضانات الأخيرة في الإقليم الجبلي. وشملت المساعدات الصابون ومستلزمات المطبخ ومستلزمات النظافة الشخصية وأدوات استحمام، بهدف مساعدة الأسر المتضررة على تلبية الاحتياجات الأسرية والصحية الأساسية، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

تأتي هذه المساعدات بعد أيام من حدوث فيضانات عارمة اجتاحت أجزاء من إقليم نورستان، مما تسبب في سقوط قتلى وإلحاق أضرار بالمنازل وسبل العيش.

وأدت الكارثة إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية في إقليم، حيث التضاريس الوعرة والبنية التحتية المحدودة يمكن أن تجعل الوصول إلى المناطق المتضررة أمرا صعبا.

وطبقا لأرقام صادرة عن سلطات طالبان، فقد قتل 24 شخصا على الأقل وأصيب 85 آخرون في الفيضانات. ولم يتم التحقق من الأرقام من مصدر مستقل.