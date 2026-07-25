بايرن ميونخ يسقط أمام فريق درجة ثالثة في ودية استعدادا للموسم الجديد

استهل بايرن ميونخ الألماني استعداداته للموسم الجديد 2026-2027 بالخسارة أمام فيسبادن بنتيجة 2-1، في أولى مبارياته الودية خلال فترة الإعداد.

ودخل المدير الفني فينسنت كومباني اللقاء بتشكيلة ضمت عددًا كبيرًا من لاعبي أكاديمية النادي، في ظل استمرار غياب العديد من العناصر الأساسية التي لم تنضم بعد إلى التدريبات عقب مشاركتها في كأس العالم.

ونجح فيسبادن في التقدم مبكرًا عن طريق المغربي إبراهيم العاطي الله، الذي هز الشباك في الدقيقة العاشرة، ليمنح فريقه الأفضلية في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تمكن بايرن من إدراك التعادل عبر توم بيشوف، الذي سجل من ركلة جزاء في الدقيقة 57، ليعيد الفريق البافاري إلى أجواء المباراة.

لكن فيسبادن خطف هدف الانتصار قبل نهاية اللقاء، بعدما أحرز لوكاس شلايمر الهدف الثاني في الدقيقة 83، ليمنح فريقه الفوز في أولى تجارب بايرن الودية.

ومن المقرر أن يخوض بايرن ميونخ مباراته الودية المقبلة بعد خمسة أيام، عندما يواجه فريق إف سي روتاخ إيجرن، في ختام معسكره الإعدادي للموسم الجديد.