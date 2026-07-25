فرق الطوارئ وإدارة الكوارث السورية تنهي أعمال الاستجابة لحادث طريق دمشق – دير الزور

أعلنت السلطات السورية، أن فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بالتعاون والتنسيق مع فرق وزارات الدفاع والداخلية والصحة، أنهت أعمال الاستجابة للحادث المروري المأساوي الناجم عن اصطدام حافلتين على طريق دمشق – دير الزور، والذي أسفر عن وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين في حصيلة غير نهائية.

وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، في بيان، إن 7 فرق متخصصة تابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث شاركت في أعمال الاستجابة ، ضمت فرق الإسعاف والإنقاذ والإطفاء، حيث عملت إلى جانب على إخلاء الضحايا والمصابين، وتقديم الرعاية الإسعافية اللازمة، وتأمين موقع الحادث.

وأضاف: «أجدد تقديم أصدق مشاعر التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، وإلى الشعب السوري، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل».

وتابع: «هذه الفاجعة، التي تعد من أكبر حوادث السير من حيث عدد الضحايا في سوريا خلال السنوات الأخيرة، تضعنا جميعاً أمام مسؤولية وطنية مشتركة للعمل على الحد من تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة، كما تؤكد الحاجة الملحة إلى معالجة التحديات المتراكمة في البنية التحتية للطرق، والتي تمثل إرثاً ثقيلاً لسنوات طويلة من الإهمال والأضرار التي لحقت بمختلف القطاعات الخدمية».

وشدد على أن الحفاظ على الأرواح يتطلب تضافر الجهود من خلال تعزيز إجراءات السلامة المرورية، والالتزام بقواعد السير والسرعات المحددة، بما يسهم في الحد من الحوادث وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

ولقي 35 شخصًا مصرعهم إثر حادث تصادم حافلتين على طريق سريع في شرق سوريا.

ونقلت وكالة سانا عن المسئول في وزارة الصحة نجيب النعسان قوله: «حصيلة حادث تصادم حافلتي الركاب على طريق دير الزور - دمشق بلغت حتى الآن 35 وفاة و30 إصابة».

وأوضحت وزارة الداخلية، أنَّ الحادث وقع بين حافلة تقل عددًا من منتسبي قوى الأمن الداخلي وحافلة مدنية، بدون أن تفيد عن عدد الإصابات في صفوف قواتها.