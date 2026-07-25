حاكم إقليم دارفور السوداني: الجيش يحرر مدينة بارا و3 مناطق في شمال كردفان

• مني أركو مناوي قال إن قوات الجيش تمكنت من تحرير مدينة بارا ومناطق أم قرفة وأم سيالة وجبرة الشيخ

أعلن حاكم إقليم دارفور السوداني، مني أركو مناوي، السبت، أن قوات الجيش السوداني حررت مدينة بارا ومناطق أم قرفة وأم سيالة وجبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، عقب عمليات عسكرية ضد قوات الدعم السريع.

وقال مناوي، في تدوينة عبر حسابه على منصة "فيسبوك"، إن "ما تحقق اليوم ليس نهاية المعركة، بل بداية مرحلة جديدة من الحسم".

وأضاف: "تمكنت قواتنا المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية، بعزيمة لا تلين وإرادة لا تقهر، من تحرير بارا وأم قرفة وأم سيالة وجبرة الشيخ".

وأشار إلى أن ذلك جاء "بعد عمليات عسكرية نوعية ومحكمة أربكت صفوف المليشيا وكسرت شوكتها".

وتابع: "المليشيا مُنيت بخسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وتهاوت دفاعاتها أمام زحف رجال لا يعرفون سوى النصر أو الشهادة".

وفي وقت سابق السبت، قالت مصادر عسكرية سودانية للأناضول، فضّلت عدم الكشف عن هويتها، إن قوات الجيش والقوات المساندة شنت هجوما على منطقة أم سيالة قرب مدينة بارا بمحافظة بارا في ولاية شمال كردفان.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على المنطقة بالكامل، وكبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عناصر من الجيش السوداني وهم يعلنون سيطرتهم على منطقة أم سيالة، إلى جانب مشاهد لمركبات قتالية مدمرة تابعة لقوات الدعم السريع.

وتقع منطقة أم سيالة قرب مدينة بارا، ثاني أكبر مدن ولاية شمال كردفان والخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، وتبعد نحو 57 كيلومترا شمال مدينة الأبيض.

ولم يصدر عن الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع أي تعليق رسمي حتى الساعة 17:40 (ت.غ).

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان السلطات السودانية فرض الجيش سيطرته على منطقة بُرْبُر، جنوبي مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، عقب هجوم شنته قوات الدعم السريع على المنطقة، وأسفر عن مقتل 15 مدنيا وإصابة 7 آخرين.

ومنذ نحو شهرين، تشهد مدينة الأبيض هجمات بطائرات مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع، استهدفت محطة الكهرباء الرئيسية ومحطات الوقود ومواقع مدنية أخرى، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وفي 12 مايو الماضي، حذرت الأمم المتحدة من تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة في إقليم كردفان، وقالت إن ضربات المسيّرات تسببت في مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 25 أكتوبر الماضي.

وتتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان جراء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، المستمرة منذ أبريل 2023 على خلفية الخلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، والتي خلّفت عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح.