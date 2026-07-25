جيش الاحتلال الإسرائيلي يطارد فلسطينيا بزعم انتزاع سلاح مستوطن جنوب الخليل

• قال إن مستوطنا أصيب بالحجارة خلال مواجهات قرب منطقة سوسيا جنوبي مدينة الخليل في الضفة الغربية، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب الفلسطيني

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إنه يلاحق فلسطينيا بزعم انتزاعه سلاحا من مستوطن إسرائيلي خلال مواجهات اندلعت قرب منطقة سوسيا، جنوبي مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر الجيش، في بيان، أن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين ومستوطنين في المنطقة، تخللها تراشق بالحجارة.

وادعى أن "فلسطينيا انتزع سلاح أحد الإسرائيليين، وأُطلقت أعيرة نارية في الهواء خلال الحادث"، دون أن يوضح هوية صاحب السلاح أو الجهة التي أطلقت النار.

وأشار إلى أن قواته نصبت حواجز عسكرية في المنطقة، وبدأت عمليات تمشيط وملاحقة للفلسطيني الذي تتهمه بالاستيلاء على السلاح.

وأضاف أن مستوطنا أُصيب جراء رشق بالحجارة، ونُقل لتلقي العلاج، نافيا أن تكون إصابته ناجمة عن إطلاق نار.

ولم يصدر على الفور أي تعقيب من الجانب الفلسطيني بشأن رواية جيش الاحتلال الإسرائيلي أو ملابسات اندلاع المواجهات.

ويأتي الحادث غداة هجوم شنه مستوطنون، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، على بلدة تل غربي مدينة نابلس، أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين.

كما قُتل إسرائيليان خلال إطلاق نار وقع أثناء تصدي أهالي البلدة للهجوم، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وتباينت الروايتان الفلسطينية والإسرائيلية بشأن أحداث أمس، غير أن مقاطع فيديو متداولة أظهرت مستوطنين وهم يقتحمون البلدة ويعتدون على الفلسطينيين، بما يتسق مع الرواية الفلسطينية ويخالف الرواية الإسرائيلية بشأن ملابسات الهجوم.

ويشار إلى أن مستوطنين إسرائيليين عاودوا، مساء السبت، اقتحام بلدة تل لليوم الثاني على التوالي، ونصبوا غرفة متنقلة وشرعوا في تجريف أراض، غداة اقتحام أعقبته أحداث دامية قُتل خلالها 4 فلسطينيين وإسرائيليان.

ويأتي تجدد الاقتحام بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في البلدة ومناطق أخرى من الضفة، ويدفع بتعزيزات عسكرية إضافية، عقب إعلان استعداده لتنفيذ عملية واسعة في المنطقة.

وأقرت إذاعة الجيش بالاقتحام، قائلة إن مجموعة تضم نحو 20 مستوطنا دخلت مجددا بلدة تل، في ما وصفته بأنه "جولة داخل أراضي البلدة".

وقالت إن الاقتحام "لم يكن منسقا ولم يحصل على موافقة قوات الأمن الإسرائيلية"، وأن المستوطنين "دخلوا المنطقة من دون حراسة أو مرافقة من جهة رسمية".