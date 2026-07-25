الصين وباكستان تعززان التعاون بين اثنتين من مدنيهما

وقعت مدينة لودي في مقاطعة هونان الصينية ومدينة جوجرات في إقليم البنجاب بباكستان مذكرة تفاهم لتأسيس توأمة بين المدينتين، مما يمثل مرحلة جديدة من التعاون المؤسسي والعملي بين الجانبين.

وقد وقع مذكرة التفاهم كل من يانج وي، عمدة مدينة لودي، وشافاي حسين، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار في حكومة إقليم البنجاب، خلال مراسم أُقيمت في لاهور بحضور صون يان، القنصل العام الصيني في لاهور، وفقا لوكالة أنباء " أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية.

وتضع الاتفاقية إطارا للتعاون طويل الأجل في مجالات التنمية الاقتصادية، والتجارة، والاستثمار، والتبادل الثقافي، مما يعكس تنامي التآزر بين البلدين في إطار الممر الاقتصادى الصيني الباكستاني.

ومن المتوقع أن تسهم شراكة التوأمة في تسهيل تبادل المعرفة والتعاون التقني في القطاعات الحيوية، لا سيما في التحديث الزراعي، حيث تتكامل القدرات التصنيعية لمدينة لودي مع القاعدة الصناعية والزراعية لمدينة جوجرات.