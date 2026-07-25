 جيش الاحتلال يزعم: اغتيال قائد خلية نخبة حماس التي هاجمت منطقة كيسوفيم في 7 أكتوبر - بوابة الشروق
السبت 25 يوليه 2026 10:34 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال يزعم: اغتيال قائد خلية نخبة حماس التي هاجمت منطقة كيسوفيم في 7 أكتوبر


نشر في: السبت 25 يوليه 2026 - 10:06 م | آخر تحديث: السبت 25 يوليه 2026 - 10:06 م

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه اغتال قائد خلية النخبة التي هاجمت منطقة كيسوفيم في 7 أكتوبر 2023 ، بالإضافة إلى عدد من عناصر حركة حماس.

وأضاف في بيان، مساء السبت، أنه شنّ هجومًا في وسط قطاع غزة يوم الاثنين، واغتال مهند أسعد أبو غزال قائد خلية النحبة في حركة حماس، وادعى أن أبو غزال شارك في هجوم منطقة كيسوفيم في 7 أكتوبر.

وذكر جيش الاحتلال أنه في هجوم آخر في شمال قطاع غزة يوم الثلاثاء، جرى اغتيال رائد هاني محمد وهو عنصر استطلاع في التشكيل الجوي لحركة حماس، وكذلك نبهان محمد رئيس قسم الاستخبارات العسكرية في لواء غزة التابع لحركة حماس.

وفي محاولة لتبرير هذا الخرق لاتفاق وقف إطلاق النار، روج جيش الاحتلال مزاعم بأنه طوال فترة الحرب، ولا سيما في الآونة الأخيرة، عمل عناصر حماس على دعم مخططات ضد القوات الإسرائيلية وضد الإسرائيليين، وفق ادعائه.

ولفت الجيش إلى أن قواته في القيادة الجنوبية تنتشر في المنطقة لكنه زعم أن هذا الانتشار يأتي وفقاً للاتفاق، وقال إنه سيواصل العمل على إزالة أي تهديد مباشر.

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