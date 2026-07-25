السعودية وباكستان تبحثان جهود سلامة الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر

بحثت السعودية وباكستان اليوم السبت جهود سلامة الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر وخفض التصعيد في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالاً من وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، جرى خلاله استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة".

وأضافت "واس" أن الجانبين السعودي والباكستاني أكدا خلال الاتصال "على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، وبذل الجهود الرامية لخفض التصعيد واحتواء التوترات وضمان أمن وسلامة الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يسهم في التوصل إلى حلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

ويأتي الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الباكستاني لبحث جهود خفض التصعيد في المنطقة، واحتواء التوترات الإقليمية، ودعم الحلول الدبلوماسية. وتلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، استعرضا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد.

وقالت "واس" إن رئيس الوزراء الباكستاني جدد في بداية الاتصال إدانة بلاده واستنكارها للهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على سفينة سعودية، وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكداً "دعم باكستان الثابت والحازم لأمن المملكة وسيادتها". كما جرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وترتبط المملكة العربية السعودية وباكستان باتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك التي تم توقيعها في 17 سبتمبر 2025 بالرياض.

وتنص الاتفاقية على أن أي اعتداء على أي من البلدين يُعد اعتداءً على كليهما.

وتهدف إلى تعزيز الردع المشترك، وتطوير التعاون الدفاعي، ودعم الأمن واستقرار المنطقة. وتشمل التخطيط العملياتي، والمناورات العسكرية، وتطوير الصناعات الدفاعية، وتبادل المعلومات.