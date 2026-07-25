أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بشدة الضربات الأوكرانية الأخيرة التي استهدفت مواقع داخل روسيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية الروسية تاس اليوم السبت.

ونُقل عنها قولها: "إن كييف تتعرض لهزيمة عسكرية وغير قادرة على تغيير مسار القتال، ولذلك فإنها تصب غضبها على السكان المدنيين". وأضافت أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي و"أسياده الغربيين الذين يحركونه" سيدفعون "ثمنا باهظا مقابل كل جريمة".

وركزت زاخاروفا، المعروفة بخطابها الحاد، بشكل خاص على الضربات الأوكرانية الأخيرة في مدينة كيروف الروسية وفي منطقة زابوريجيا الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو.

وكانت طائرات مسيرة قتالية أوكرانية قد استهدفت شركة دفاعية في كيروف في وقت سابق من الأسبوع. وقال حاكم المنطقة ألكسندر سوكولوف إن صاروخا أصاب مصنعا في المدينة / نحو 800 كيلومتر شمال شرق موسكو/. وأضاف لاحقا أن الضربات أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 26 آخرين.

وبحسب سلطات الاحتلال، أسفرت ضربات بطائرات مسيرة أوكرانية عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة زابوريجيا جنوب أوكرانيا. وقال يفجيني باليتسكي، رئيس الإدارة الذي عينته موسكو، إن 19 شخصا آخرين أصيبوا.

ووفقا لهذه الرواية، استهدفت الضربة الليلية منشأة سياحية في بلدة كيريلوفكا.

ولا يمكن التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل.

واتهمت زاخاروفا أوكرانيا بشن هجمات "بدم بارد" على السكان المدنيين الروس، معتبرة أن ذلك يُظهر للعالم "ابتسامتها النازية الوحشية".

وتشن القوات المسلحة الروسية حربا مدمرة ضد أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات. وفي الآونة الأخيرة، كثف الجيش الروسي استهدافه للبنية التحتية المدنية، مما تسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين السكان الأوكرانيين.