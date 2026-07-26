وسط أمريكا يسجل درجات حرارة مرتفعة تزيد الطلب على الطاقة

تشير توقعات إلى أن موجة حر شديدة ستجتاح وسط الولايات المتحدة، من جبال روكي إلى نهر المسيسيبي، قبل أن تمتد لاحقا إلى ساحل خليج المكسيك خلال ما تبقى من الشهر، مما سيضع شبكات الكهرباء الإقليمية تحت ضغط كبير، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأصدرت خدمة الطقس الوطنية الأمريكية تحذيرات وتنبيهات من الحرارة الشديدة تمتد من ولاية مونتانا إلى تكساس، بما في ذلك مدينة دالاس، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 38 درجة مئوية اليوم السبت، وأن تظل عند هذا المستوى أو أعلى منه حتى يوم الأربعاء على الأقل.

ومع ارتفاع مستويات الرطوبة، قد تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 42 درجة مئوية. كما ستشهد جنوب كاليفورنيا وولاية أريزونا موجة حارة أخرى، حيث قد تبلغ درجات الحرارة العظمى في مدينة فينيكس 47 درجة مئوية اليوم.

وقال بوب أورافيك، كبير خبراء الأرصاد في مركز التنبؤ بالطقس: "إنه نمط جوي مستمر إلى حد كبير."