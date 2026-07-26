قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم السبت، إن القتال مع أوكرانيا يمكن أن يتوقف إذا اتخذت السلطات في كييف القرارات المناسبة.. لافتا إلى أن شروط وقف الأعمال القتالية كانت قد طُرحت من قبل وزارة الخارجية الروسية قبل عامين، و أنها "واضحة" .

وأضاف: أن شركاء موسكو يجب أن يكونوا على دراية بالموقف الروسي بشأن أوكرانيا، و أن روسيا ستضاعف جهودها لشرح هذا الموقف.

وأوضح بيسكوف -في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية : "يبدو أننا لم ننجح بالقدر الكافي في شرح الأسباب الجذرية للأزمة. سنواصل القيام بذلك بزخم مضاعف. يجب أن يعرف شركاؤنا موقفنا، وسنواصل إيصاله إليهم".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حدد، في خطاب ألقاه في وزارة الخارجية الروسية عام 2024، شروط إنهاء الصراع مع أوكرانيا بما في ذلك ضرورة سحب كييف لقواتها من دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، والتخلي عن خططها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).. وأن روسيا أعربت عن رغبتها مرارا في التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.