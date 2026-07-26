قال إسلام حمص، رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ، إن شواطئ المحافظة عامة ومجانية لجميع المواطنين، وهو ما يؤدي لكثافة الإقبال عليها خصوصًا في فصل الصيف.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء السبت، إلى النوة التي شهدتها المحافظة بدءًا من فجر الأمس الجمعة، مضيفًا: «بنقول عليه إن البحر بيبقى ملتم».

وأوضح اتخاذهم لإجراءات احترازية، ومنها التحذير من نزول الشواطئ، ورفع الريات المُخصصة، مضيفًا: «بدأنا نحذر ونحط الرايات عشان الناس متنزلش وتلتزم لأن البحر شكله خطر شكله مش كالمعتاد يعني».

وأشار إلى ازدياد حدة النوة بدءًا من 8 صباحًا، وارتفاع الأمواج لما بين الـ2 والـ2.5 مترًا، بالإضافة إلى زيادة سرعة التيار لما يتراوح بين الـ30 والـ40 كم/ساعة، معلقًا: «حاجة طبعًا إحنا مش متعودين عليها في بورسعيد لأن بورسعيد شاطئ آمن».

وأكمل: «بداية بقى بعد الساعة 8 9 الصبح 10 البحر بقى شكله غريب لأول مرة ارتفاع من 2 ل2.5 متر سرعة تيار لما اتقاست بعد كدا من 30 ل40 كم في الساعة»،

وتابع أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، تابع شخصيًا الموقف على الشواطئ، بجانب المسئولين عن السياحة والمصايف، وفرق الإنقاذ، وغيرهم.

ونصح المواطنين بالاتزام بتعليمات المنقذين على الشواطئ، حفاظًا على سلامتهم، قائلًا: «الراجل اللي واقف على البحر من 6 الصبح بيقول لك علشان خاطري متنزلش النهاردة البحر خطر».

وأكمل: «البحر لما بيعلى مبيفرقش (..) دا مش حمام سباحة دا كارثة طبيعية إحنا مبنقدرش نسيطر عليها وبالمعدات وبكل حاجة».

وذكر أن شاطئ بورسعيد لا يزال مغلقًا حتى إشعار آخر، قائلًا: «لسا إحنا مستنين النوة تنزل علشان نقدر نقول إن البحر آمن وتعالوا تاني».



وأهابت محافظة بورسعيد بالسادة المواطنين ورواد الشاطئ، بضرورة توخي الحذر، حيث تشير التوقعات إلى استمرار نشاط الرياح غدًا الاحد الموافق 26 يوليو، بما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج مع وجود تيارات سحب شديدة بالبحر، مما يشكل خطورة بالغة على مرتادي الشاطئ.

ودعت تجنب نزول البحر نهائيًا والالتزام الكامل بتعليمات رجال الإنقاذ وإرشادات السلامة على الشواطئ، حفاظًا على الأرواح وتجنبًا لأي حالات غرق.