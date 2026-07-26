 وزير الدفاع الصومالي يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي تعزيز التعاون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الدفاع الصومالي يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي تعزيز التعاون


نشر في: الأحد 26 يوليه 2026 - 3:29 ص | آخر تحديث: الأحد 26 يوليه 2026 - 3:29 ص

 بحث أحمد معلم فقي، وزير الدفاع الصومالي، خلال لقائه، اليوم السبت، مع السفير الحاج إبراهيم دييني، الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الصومال ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM)، تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الدفاع الصومالية وبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، ولا سيما فيما يتعلق بدعم العمليات العسكرية الجارية لمكافحة الإرهاب، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وأعرب وزير الدفاع الصومالي -وفقا لوكالة الأنباء الصومالية- عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه بعثة (AUSSOM) لجمهورية الصومال الفيدرالية، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والبعثة، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق المشترك بما يخدم جهود الدولة في ترسيخ الأمن وتعزيز الاستقرار.


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