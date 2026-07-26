 إصابة فلسطيني في قصف للاحتلال على جنوب غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة فلسطيني في قصف للاحتلال على جنوب غزة


نشر في: الأحد 26 يوليه 2026 - 3:30 ص | آخر تحديث: الأحد 26 يوليه 2026 - 3:30 ص

أصيب مواطن فلسطيني، مساء اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن فلسطينيا أصيب بجروح حرجة إثر قصف طائرة مسيرة للاحتلال استهدف محيط شارع 5 في مواصي خان يونس.

وفي السياق، نفذت قوات الاحتلال اليوم عمليتي نسف شرق خان يونس.

وكانت مصادر طبية أعلنت اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73,317 شهيدا، و173,961 مصابا.

وبينت المصادر ذاتها أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,191 والإصابات إلى 3,853، فيما جرى انتشال 803 جثامين.


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