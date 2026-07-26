رفض الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، ترويج بعض الفنانين أو المنتجين لأرقام غير حقيقية حول أجور الفنانين، قائلا: "أنا لا أعلم إذا كان هناك زملاء أجورهم 40 و50 مليون جنيه أم لا، لكن الزملاء الذين يقولون ذلك، أنا أطلب منهم أن يقوم المنتج الذي وقع معهم أن يظهر لنا عقودهم".

وأضاف خلال برنامج "آخر النهار" أن: "المنتج أو الزميل الذي يخرج ويقول إن الممثلين يتقاضون 40 و50 مليونا، أنا أطلب منه أن يرينا العقد، لأن هذا الكلام غير موجود، وبعض الزملاء يقولون أنا الأعلى أجرا، هذا ليس صحيحا، هو يسوق لنفسه ولكن هذا غير صحيح؛ لأن ميزانية المسلسل 100 مليون، ويوم التصوير يتكلف أكثر من مليون جنيه".

ورد على تعليق الإعلامي تامر أمين الذي أشار إلى حضوره قبل سنتين أو ثلاث جلسة شهدت تقاضي فنان لأجر يقترب من هذه الأرقام، قائلا: "حتى لو كانوا موجودين 2 أو 3، لكن ماذا عن الخمسة آلاف الباقين؟ أنا أقل أجر تقاضيته كان في مسلسل الاختيار، لأنه كان شرفا لي أن أقدم مسلسلا لبلدي وجيش بلدي يوثق لحظة فارقة في تاريخ بلدي، وأجسد شخصية رجل عظيم كلنا نحبه ونحترمه، شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع: "هذا الرجل المحترم، والله لا رياء ولا نفاقا، انظر حولنا في كل البلاد، عندما أسافر إلى أي دولة يقولون لي: والله نحن نحسدكم على هذا الرجل المحترم، والله العظيم الناس تقول ذلك، لكن أعداء الوطن أي ممثل يشترك في عمل وطني يحبوا يشوهوا أو يكسروا فيه".

واختتم: "أنا لا أعرف أستمتع ولا أشعر بنفسي عندما أقول أنا الأعلى أجرا في مصر، لكن أقول أنا قدمت دور الرئيس، والاختيار، والفتوة، وكل كلمة بحبك من الناس في الشارع قسما بالله عندي تسوى كل كنوز الأرض".