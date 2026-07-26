النائب أشرف أمين: المواطن لا يحصل نهائيا على سعة باقة الإنترنت الـ 100 جيجا كاملة

شدد النائب أشرف أمين، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الإنترنت أصبح خدمة أساسية للطلاب، وفي قطاعات الصحة، والتعليم، والبنوك، وتمثل "عمادا أساسيا وقضية أمن قومي للدولة" ولم تعد مجرد خدمة ترفيهية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب: " باختصار شديد نقدر نقول إن المواطن عامة في الوقت الحالي جودة يومه أصبح يقيسها بحاجة واحدة بس: الإنترنت اشتغل كويس ولا لا؟".

ولفت إلى أن أسوأ ما شهدته فترة الامتحانات الماضية تمثل في "انهيار جزء كبير جدًا من سرعة الإنترنت"، مؤكدا أن المواطن البسيط لا علاقة له بمليارات الدولارات التي ضختها الدولة لتأسيس البنية التحتية والشركات، إنما يقتصر اهتمامه على المنتج النهائي والسرعة التي تصل إليه.

وأوضح أن "بطء الإنترنت الحالي يعود إلى التضاعف الكبير جدًا في معدلات الاستخدام" اليومي لكون جميع القطاعات أصبحت تعمل من خلال الشبكة، لافتا إلى أن الدولة تضاعف البنية التحتية لكنها "لا تستطيع تغطية حجم الاستخدام الكثيف".

ونوه أن هناك الكثير جدًا من الشكاوى المتعلقة بالأعطال وأعمال الإصلاح، مستشهدا بمنطقة شبرا ذات الكثافة العالية التي يتطلب إصلاح العطل من أسبوع إلى 10 أيام من تاريخ الاتصال بالسنترال أو الشركة لمتابعة الشكوى.

وأكد أن المواطن الذي يشحن باقة سعة 100 جيجابايت لا تصله السعة كاملة، قائلا: "أنا خدمة دافع ثمنها، دافع لـ 100 جيجا، عمرها ما بتوصل لك 100 جيجا نهائيا، بتحصل معايا أنا أصلا في مكتبي وما بتوصليش نفس القيمة ونفس القدر اللي أنا شاحن عليه، وهذه شكوى عامة من الناس كلها، رغم أننا عددنا الشركات على أساس نوجد في السوق مجال تنافسي، والمنافسة تؤدي لتقديم خدمة جيدة مع منافسة في السعر".

وأوضح أن الدولة قامت بدورها وضخت استثمارات ضخمة وحولت جميع الكابلات الأرضية إلى كابلات ألياف ضوئية، لافتا إلى أنها تمثل أعلى تحديث على مستوى العالم.