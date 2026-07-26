القائم بأعمال وزير الثقافة يفتتح الدورة التاسعة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، مساء أمس، فعاليات الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد من قيادات وزارة الثقافة، إلى جانب عدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين وصناع المسرح.

واستُهلت مراسم افتتاح الدورة التاسعة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري بتوافد نجوم الفن والمسرح، والمكرمين، وضيوف المهرجان على السجادة الحمراء، وسط حضور إعلامي كبير وعدسات القنوات الفضائية والمصورين، في أجواء احتفالية سبقت انطلاق الحفل الرسمي داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وكان بين هولاء النجوم أحمد وفيق، و سامي مغاوري، و كمال أبو رية، و محمد رضوان، و مفيد عاشور، و محمد أبو داود، و رانيا محمود ياسين، و هند عاكف، وإيناس عز الدين، ووفاء مكي، وإيناس مكي، والسيناريست سيد فؤاد والمؤلف والسيناريست ايمن سلامة والاعلامي احمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للاعلام.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عرض فني بعنوان "سفر"، من تصميم وإخراج الفنان وليد عوني، وهو نتاج ورشة التعبير الحركي التي نظمها المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته التاسعة عشرة بقيادة الفنانة كريمة بدير.

وقدم العرض رؤية بصرية وحركية جسدت الهوية الجديدة للمهرجان ورسالة دورته الحالية، التي تقوم على الانفتاح على مختلف محافظات الجمهورية، من خلال رحلة فنية استلهمت تنوع البيئات والثقافات المصرية، واعتمدت على السينوغرافيا والحركة والإضاءة والموسيقى في تشكيل لوحات استعراضية عكست ثراء التراث المصري ووحدته. واستوحى العرض فكرته من الملصق الرسمي للدورة، ليقدم حكاية رمزية عن رحلة المسرح المصري من القاهرة إلى ربوع الوطن، في تأكيد على توجه المهرجان نحو ترسيخ حضوره في المحافظات، وتعزيز التواصل مع الجمهور في مختلف أنحاء مصر.

وقدمت الإعلامية ريهام إبراهيم فقرات حفل الافتتاح، مرحبة بالحضور، ومؤكدة أن الدورة التاسعة عشرة تواصل الاحتفاء برموز المسرح المصري، إلى جانب دعم الحركة المسرحية وفتح آفاق جديدة للإبداع، في إطار رسالة المهرجان الرامية إلى تعزيز مكانة المسرح ونشره في مختلف أنحاء الجمهورية.

واستُهلت الكلمات الرسمية بكلمة للمخرج الدكتور عادل عبده، مدير المهرجان، رحب خلالها بمعالي الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والفنان محمد رياض رئيس المهرجان، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وزارة الثقافة، وضيوف المهرجان، مؤكدًا أن المهرجان القومي للمسرح المصري لم يكن يومًا مجرد احتفالية فنية، وإنما يمثل الملتقى الحقيقي لكل المؤمنين برسالة المسرح، ويواصل في دورته التاسعة عشرة تقديم تجربة جديدة تعكس التميز والإبداع.

وأشاد مدير المهرجان بالدعم الكبير الذي قدمه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، لاستضافة فعاليات المهرجان بمدينة المنصورة، مؤكدًا أن المحافظة وفرت جميع الإمكانات اللازمة لإقامة الفعاليات في عدد من المواقع الثقافية والعامة، من بينها قصر ثقافة المنصورة، وجامعة المنصورة، ومكتبة مصر العامة، والمسرح الروماني، ونادي جزيرة الورد، ونادي الحوار، وممشى البهجة، وغيرها، لافتًا إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ المهرجان التي تمتد فيها جميع فعالياته إلى مدينة كاملة خارج القاهرة.

وأوضح أن فعاليات المهرجان في المنصورة شهدت تنظيم 72 فعالية متنوعة، شارك فيها كبار الفنانين والمتخصصين، وشملت ورشًا فنية في مختلف التخصصات، وورشًا لذوي الإعاقة، وعددًا من الندوات، وعروض القراءة المسرحية التي قدمها المخرج الدكتور أيمن عبد الرحمن، إلى جانب جلسات “ماستر كلاس”، وتكريم عدد من رموز المحافظة، فضلًا عن تقديم ثلاثة عروض مسرحية هي: “فتاة المترو” نتاج الورش الفنية بالمهرجان بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، و”مائة وثلاثون قطعة” من إنتاج جامعة المنصورة، و”حواديت” الحائز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان القومي للمسرح المصري، للمخرج خالد جلال، والذي اختتمت به فعاليات المهرجان في المنصورة وسط حضور جماهيري كبير.

كما وجه الدكتور عادل عبده الشكر إلى الدكتور عبد العزيز قنصوه على حضوره ودعمه للمهرجان، وإلى الفنان محمد رياض على رؤيته وأفكاره التي أسهمت في تطوير الدورة الحالية، كما أشاد بجهود الأستاذة ماجدة عبد العليم، المنسق العام للمهرجان، في إدارة وتنسيق فعاليات الدورة التاسعة عشرة.

واستعرض مدير المهرجان بالأرقام حجم المشاركة في الدورة الحالية، موضحًا أن مسابقة العروض المسرحية استقبلت 126 عرضًا، فيما تقدم لمسابقة تأليف النص المسرحي 216 نصًا، ولمسابقة المقال النقدي 40 مقالًا، ولمسابقة البحث النظري 22 بحثًا، كما تضم الدورة 11 ورشة فنية بالقاهرة، وبلغ عدد المتقدمين لورش المهرجان في القاهرة والمنصورة نحو 20 ألف طالب، إلى جانب تنظيم 23 ندوة، ومشاركة 35 عرضًا في المسابقة الرسمية، وثلاثة عروض على هامش المهرجان، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس حجم الحراك المسرحي الذي يشهده المهرجان ونجاحه في توسيع قاعدة المشاركة والوصول إلى جمهور أوسع في مختلف المحافظات.

وألقى الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، كلمة أكد خلالها أن المهرجان أصبح بيتًا لكل المسرحيين ومنصة تحتفي بالإبداع، وتكرم الرواد، وتفتح الطريق أمام الأجيال الجديدة لكتابة فصول جديدة في تاريخ المسرح المصري. وقال إن المسرح ليس مجرد خشبة وستار وإضاءة، بل هو ذاكرة وطن وضمير مجتمع، وصوت الإنسان حين يعجز عن التعبير إلا بالفن، مشيرًا إلى أن رئاسة المهرجان تمثل مسؤولية كبيرة تجاه هذا الإرث الثقافي العريق.

وأكد أن مصر كانت ولا تزال منارة للفن والثقافة في العالم العربي، وأن المسرح يُعد أحد أهم روافد قوتها الناعمة، إذ أسهم عبر تاريخه في صناعة الوعي وإلهام الأجيال وترسيخ قيم الحرية والجمال والانتماء، مشددًا على أن مسؤولية الجميع تتمثل في الحفاظ على هذا الإرث وتطويره بما يليق بتاريخ المسرح المصري ويواكب طموحات المستقبل.

وأشار رئيس المهرجان إلى أن الاحتفاء بالمسرح هو احتفاء بكل من أسهم في صناعته، من المؤلف والمخرج والممثل والموسيقي ومصمم الديكور ومهندس الإضاءة، وصولًا إلى جميع العاملين خلف الكواليس، مؤكدًا أن المسرح لا يصنعه فرد، وإنما هو نتاج روح جماعية تؤمن بقيمة الفن وقدرته على جعل الحياة أكثر جمالًا.

ووجه الفنان محمد رياض الشكر إلى وزارة الثقافة على دعمها المستمر، كما أعرب عن تقديره للشركاء والداعمين، واللجان المنظمة، والفرق المشاركة، وجمهور المسرح المصري، الذي وصفه بالركيزة الأساسية لاستمرار هذا الفن العريق، مؤكدًا أن المهرجان سيظل منصة للإبداع الحر، وحاضنة للمواهب، وجسرًا يربط بين تاريخ المسرح المصري العريق ومستقبله، بما يعزز مكانة مصر كمنارة للإبداع والثقافة والفنون.

ثم ألقى الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، حيث وجه الشكر إلى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على استضافة فعاليات المهرجان بمدينة المنصورة، وما قدمته المحافظة من دعم وتعاون أسهما في خروج الفعاليات بصورة مشرفة، كما نقل اعتذار المحافظ عن عدم حضوره حفل الافتتاح بسبب ظرف طارئ حال دون مشاركته.

وأكد أن المسرح المصري ظل، على امتداد تاريخه، شاهدًا على التحولات الكبرى التي شهدها المجتمع، ومنصة للحوار والتنوير واحتضان الإبداع، أسهمت في تخريج أجيال من الفنانين والمفكرين الذين رسخوا ريادة مصر الثقافية عربيًا وإقليميًا، مشيرًا إلى أن دعم المسرح لا يمثل دعمًا لفن بعينه، وإنما هو استثمار في الإنسان، وقدرته على التفكير والإبداع والانفتاح على الآخر.

وأوضح أن المهرجان القومي للمسرح المصري، منذ انطلاقه عام 2006، أصبح مناسبة وطنية ينتظرها المسرحيون والجمهور، لما يمثله من مساحة للاحتفاء بالمنجز المسرحي المصري، ورصد تطوراته، وتشجيع المنافسة الإبداعية بين المؤسسات والفرق، واكتشاف الطاقات الجديدة القادرة على حمل راية المسرح المصري في المستقبل.

وأشار إلى أن الدورة التاسعة عشرة تعكس رؤية تؤمن بأن الثقافة حق لكل مواطن، وأن العدالة الثقافية ممارسة عملية وليست مجرد شعار، وهو ما تجسد في امتداد فعاليات المهرجان إلى خارج العاصمة، ووصولها إلى عدد من المحافظات، وفي مقدمتها مدينة المنصورة، التي قدمت نموذجًا ناجحًا لاستضافة فعاليات المهرجان، بما أسهم في الوصول إلى جمهور جديد وتعزيز حضور المسرح في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما أكد اهتمام الدورة الحالية بالمؤلف المسرحي المصري، باعتباره نقطة الانطلاق لكل تجربة إبداعية، إلى جانب دعم الإنتاج المسرحي، وإحياء تقاليد القراءة المسرحية، والتوسع في برامج التدريب وورش العمل، إيمانًا بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بإعداد جيل جديد من المسرحيين يمتلك أدواته الفنية، ويواكب متغيرات العصر، مع الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.

ووجه الدكتور عبد العزيز قنصوه الشكر إلى إدارة المهرجان ولجنته العليا وجميع القائمين على تنظيم الدورة التاسعة عشرة، مثمنًا جهود الفنانين والمبدعين في مواصلة حمل رسالة المسرح، وموجهًا التحية إلى رواد المسرح المصري الذين أسسوا لهذا التاريخ العريق، معربًا عن تمنياته بأن تمثل الدورة الحالية محطة جديدة في مسيرة المسرح المصري، تسهم في تجديد رسالته، وفتح آفاق أوسع للإبداع، ليظل المسرح المصري منارة للفكر والجمال، وصوتًا معبرًا عن الإنسان وصانعًا لمستقبل أكثر إشراقًا.

ورحب الوزير بالحضور، معربًا عن سعادته بافتتاح الدورة التاسعة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، مؤكدًا أن المهرجان يجسد مكانة المسرح المصري باعتباره أحد أهم روافد الثقافة الوطنية، وركيزة أساسية في تشكيل الوعي وصناعة الوجدان وبناء الإنسان، إلى جانب دوره في اكتشاف المواهب وترسيخ قيم الإبداع والانتماء، وتعزيز مكانة القوة الناعمة المصرية

وشهد حفل الافتتاح تقديم أعضاء لجنة مشاهدة العروض، برئاسة المخرج حسن الوزير، وعضوية الناقد باسم صادق، والفنان الدكتور محمود فؤاد صدقي، والمخرجة منار زين، والدكتورة هايدي عبد الخالق، وذلك تقديرًا للجهد الذي بذلته اللجنة في مشاهدة وتقييم العروض المتقدمة، واختيار الأعمال المشاركة في الدورة التاسعة عشرة وفقًا للمعايير الفنية للمهرجان.

كما تم تقديم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، برئاسة المخرج خالد جلال، والتي تضم نخبة من أبرز الفنانين والأكاديميين والمتخصصين، وهم: الدكتورة أحلام يونس، والفنانة عايدة فهمي، ومهندس الديكور عمرو عبد الله الشريف، والموسيقار محمود طلعت، والناقد أحمد أبو العلا، والمخرج محمد زكي، فيما يتولى الفنان محمود حسن مهام مقرر اللجنة، التي تتولى تقييم العروض المتنافسة واختيار الفائزين بجوائز الدورة التاسعة عشرة للمهرجان.

كما شهد حفل الافتتاح تكريم نخبة من رموز الفن والمسرح، تقديرًا لمسيرتهم الإبداعية الحافلة وإسهاماتهم البارزة في إثراء الحركة المسرحية المصرية، وترسيخ مكانة المسرح بوصفه أحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية. وشمل التكريم الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، والفنانة شهيرة، والفنان أحمد عبد العزيز، والفنان أحمد ماهر، والمخرج مجدي مجاهد - وتسلم عنه التكريم الفنان هاني كمال-، والناقد الدكتور حمدي الجابري، والمخرج أحمد البنهاوي، وذلك عرفانًا بعطائهم الممتد وما قدموه من إسهامات فنية وثقافية تركت أثرًا بارزًا في تاريخ المسرح المصري.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 11 أغسطس المقبل، حيث يضم برنامجًا متنوعًا يشمل العروض المسرحية المشاركة بالمسابقة الرسمية، والبرنامج الموازي، بالإضافة إلى عدد من الندوات الفكرية والجلسات النقدية، وورش العمل، فضلًا عن برنامج تكريمي يحتفي برواد وعمالقة المسرح المصري، الذين أثروا الحركة المسرحية بإبداعاتهم.