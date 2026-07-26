الاحتلال الإسرائيلي يصدر أمرين بإزالة زراعات والاستيلاء على أراض في جنين

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرين عسكريين جديدين يقضيان بإزالة نباتات وأشجار والاستيلاء على أراض في محافظة جنين/ شكالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، بأن الأمر العسكري الأول يقضي بإزالة نباتات وأشجار زيتون من أراض تعود لبلدتي جبع وعجة جنوب جنين، وتبلغ مساحتها 32.941 دونما.

وأضافت أن الأمر العسكري الثاني يقضي بالاستيلاء على 22.026 دونما من أراضي بلدة اليامون، غرب جنين.

ويأتي إصدار هذين الأمرين العسكريين في سياق إجراءات الاحتلال المتواصلة التي تستهدف أراضي الفلسطينيين في محافظة جنين.

وفي السياق، هاجم مستوطنون، مساء اليوم السبت، مركبات مواطنين فلسطينيين، شرق قلقيلية.

وأفادت "وفا" بأن مستوطنين من مستعمرة "عمانوئيل" أغلقوا الطريق الواصل بين محافظتي سلفيت وقلقيلية، وهاجموا عددا من المركبات بالحجارة والعصي، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال عرقلت حركة تنقل المواطنين شرق محافظة قلقيلية، عقب اقتحامها مدخل قرية إماتين وإغلاق البوابة الحديدية المقامة عليه، بالتزامن مع تواجد قواتها عند مدخل القرية.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال تواصل منذ منتصف النهار إغلاق البوابة الحديدية المقامة على مدخل قرية النبي إلياس شرق المحافظة.

كما سيرت قوات الاحتلال آلياتها العسكرية في عدد من قرى وبلدات المحافظة، من بينها عزون عتمة، وحبلة، وعزون، وحجة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي سياق متصل، استولى مستوطنون، على مركبة مواطن في خربة الرأس الأحمر، جنوب شرق طوباس.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن مستوطنين اعترضوا طريق المواطن سليمان جميل بني عودة، واستولوا على مركبته الخاصة.