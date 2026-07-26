قال الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، إن مستحقات حق الأداء العلني تُقسم كنسب محددة للمؤلف والمنتج والممثل، ولا تُدفع مباشرة للفنان أو المنتج أو المخرج، مشيرا إلى أنها تذهب بالكامل لجمعية متخصصة تتولى تحصيل هذا الحق وإعادة توزيعه وتقسيمه على الجهات المستحقة.

وأضاف خلال برنامج "آخر النهار" أن المؤلف يحصل على النصيب الأكبر، متابعا: "أنا قلت كلمة على موضوع أجري فالناس قالت: أنت بتاخد قد كده ومش مكفيينك؟ أنا في زملاء ليَ يتباهوا أنه يقول لك أنا أعلى أجر في مصر، لا، أنا كـ ياسر جلال أقل أجر بالنسبة لزملائي".

ورد على ما يُتداول بشأن تقاضيه 40 إلى 50 مليون جنيه على المسلسل، قائلا: "40 مليون! قسما بالله العلي العظيم، هو ربع الرقم ده وأكثر منه حاجة بسيطة علشان القسم، يعني أكثر من 10 ملايين بشوية، وأنا راضي وكتير، المشكلة أنا ياسر مبعملش إعلانات، عندي مبدأ مبعملش برامج بفلوس، أنا مابروحش أقول يا جماعة أنا عايز فلوس عشان أطلع مع الإعلاميين، لكن أنا لا بعمل إعلانات، ولا أفلام، ولا برامج بفلوس، ولا عندي بيزنس، أنا فلوس المسلسل، بعيش عليها طوال السنة، وبدفع حوالي 40% منها كضرائب".

وتابع: "شراء بدلة اليوم ليس أقل من 100 ألف جنيه، المسلسل مثلا يحتاج إلى 10 بدل، ولو حابب تقعد مع أسرتك في مكان ستضطر تذهب إلى مكان خاص، ثمن النجومية مبلغ كبير، وبيتصرف ومتعرفش بيتصرف إزاي بس هو بيتصرف على أعباء الشغل".

ولفت إلى أن هناك بعض وجهات النظر ترى أن "الضرائب هي الزكاة"، مشيرا إلى رفضه هذا الرأي تماما، قائلا: "أنا الحمد لله بدفع الضرائب، والزكاة لله سبحانه وتعالى، لكن أحيانا الناس بسبب نظرتهم للفنان تضطرك تشرح لهم، لكن أنا فلوسي مش ليَ، أنا فلوسي لأسرتي وبنعيش كويس جدًا".