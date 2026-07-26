وزيرا دفاع السعودية وتركيا يبحثان جهود إحلال السلام في المنطقة

ناقش وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، هاتفيًا، مساء السبت، مع وزير الدفاع التركي ياشار غولر الجهود المشتركة لإحلال السلام بالمنطقة إضافة الى التعاون العسكري والدفاعي بين الرياض وأنقرة .

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" "أن الجانبين استعرضا سعيهما المشترك لجهود إحلال السلام بالمنطقة في ظل تطوراتها الراهنة، ومناقشة عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية".

من جانبها، قالت وزارة الدفاع التركية في منشور عبر حسابها على منصة "إن سوسيال"، إن غولر ونظيره السعودي تبادلا، خلال الاتصال، وجهات النظر بشأن قضايا الدفاع والأمن ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي.

ويأتي الاتصال السعودي التركي في ظل تصاعد التوتر بين المملكة وجماعة الحوثي اليمنية، وانعكاساته على حركة الملاحة في البحر الأحمر.