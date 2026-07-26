رئيس السنغال يطلق حزبا جديدا على وقع تفاقم الخلاف مع حليفه السابق سونكو

أطلق الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي رسميا حزبه السياسي الخاص اليوم السبت، مما يكرس قطيعته مع حليفه السابق عثمان سونكو، رئيس حزب باستيف الحاكم، ويمهد لصراع على السلطة في ظل أزمة ديون طاحنة.

ويأتي تأسيس حزب "الوطنيون الجمهوريون" لباسيرو ديوماي فاي ليضفي طابعا رسميا على انقسام استمر لأشهر بين الرجلين اللذين صعدا إلى السلطة معاً في عام 2024 تحت راية حزب "باستيف".

وفي الأسابيع التي سبقت الإطلاق، استقال عدد متزايد من مسؤولي حزب باستيف للانضمام إلى معسكر فاي، بما في ذلك العديد من القادة الإقليميين وأعضاء جناحه الشبابي. كما انضم العديد من أعضاء حزب "تحالف الجمهورية" المعارض إلى حركة فاي.

وتفكك تحالف فاي وسونكو، الذي تأسس قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وسط خلافات حول قرارات سياسية رئيسية، بما في ذلك كيفية التعامل مع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض في خضم أزمة ديون حادة.