رد منصور عبد الغني، على الشكاوى بشأن انقطاعات التيار الكهربائي بعدد من مدن المحافظات، قائلا إن الشكوى الوحيدة التي تلقتها منظومة الشكاوى بوزارة الكهرباء تخص عطلا فنيا في مدينة القنايات بمحافظة الشرقية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير: "الحديث عن قطع الكهرباء في عدد من المحافظات، أنا آسف، نحن لدينا منظومة متابعة ورصد وتلقي شكاوى متكاملة على مستوى الجمهورية تعمل 24 ساعة، ونحن في وزارة الكهرباء لم نرصد هذه الحالة".

وبشأن شكاوى المواطنين في بعض أحياء فيصل بالجيزة، والسيدة عائشة بالقاهرة، ومدينة الغردقة بالبحر الأحمر، قال: "لا أستطيع أن أقول إن الناس تكذب، فالناس صادقون دائما، ولكن تصوير الأمر وكأنه ظاهرة عامة، غير حقيقي، من الطبيعي أن تحدث فيه أعطال، ولا أنكر أن تكون هناك أعطال، كما قلت يوم الجمعة هناك عطل في مدينة القنايات بمحافظة الشرقية وتم التعامل معه، ونحن نتلقى شكاوى على مدار اليوم".

وأوضح أن الشبكة الكهربائية تجابه هذا العام أحمالا غير مسبوقة، لافتا إلى تسجيل أقصى حمل وصلت إليه الشبكة خلال العام الحالي بنحو 39 ألفا و600 ميجاوات.

وأضاف أن خطة العمل الحالية استعدت لاستيعاب أحمال إضافية بزيادة قدرها 7% لتتخطى حاجز الـ 40 ألف ميجاوات بناء على الدروس المستفادة من الصيف الماضي.

ونوه إلى دعم وتقوية الشبكة القومية بتدشين 34 محطة محولات جديدة العام الماضي، وتطوير أكثر من 40 محطة، لافتا إلى أن طول شبكة النقل القومية بمصر يبلغ 60 ألف كيلومتر بخلاف التوزيع.

وشدد أن هذه الانقطاعات هي أعطال فنية وليست انقطاعات مجدولة، مؤكدا أن "تخفيف الأحمال" غير موجود نهائيا.

ولفت إلى أن الرقم المخصص لتلقي بلاغات الأعطال على مستوى الجمهورية 121، مستشهدا بالتعامل مع عطل الشرقية الخميس والدفع بخمس وحدات طوارئ متنقلة لتوظيفها وتوفير التيار الكهربائي للمواطنين دون الانتظار لحين الانتهاء من إصلاح العطل الفني لكونه يتطلب وقتا أطول.

ونفى حدوث أي زيادة في تعريفة وأسعار محاسبة الكهرباء اعتبارا من شهر يوليو الحالي، مشيرا إلى التزام الوزارة بالإعلان عن ذلك في حال حدوث أي تغيير في أسعار الكهرباء.