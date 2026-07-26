ترامب: سنستأنف الحرب ضد إيران إن لم نحصل على كل ما نريده

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستستأنف الحرب ضد إيران إن لم تحصل على "كل ما تريده".



وقد جاء ذلك ردا على سؤال من مراسلة قناة LCI الفرنسية، ما إذا كان ترامب يدرس استئناف العمليات القتالية الواسعة النطاق ضد إيران.

وقال ترامب ردا على السؤال: "إن لم نحصل على 100% مما نريده، فهذا سيحدث طبعا".



ولم يوضح ترامب ما هي المطالب التي تطرحها الولايات المتحدة على إيران حاليا.

وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد نقلا عن مصادره في وقت سابق بأن العسكريين الأمريكيين يستمرون في إعداد خطط لعمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران، لكن ترامب لم يعط أي أوامر بشأن استئناف مثل هذه الأعمال بعد.



وقبل ذلك كانت الولايات المتحدة تقصف أهدافا داخل إيران في غضون 13 يوما على التوالي، متهمة طهران بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو الماضي، من خلال استهدافها سفنا تجارية في مضيق هرمز.