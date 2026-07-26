سينتكوم: غيرنا مسار 12 سفينة تجارية في مضيق هرمز

أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سينتكوم" أن القوات الأمريكية غيرت مسار 12 سفينة تجارية في مضيق هرمز في إطار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.



وقالت "سينتكوم" في منشور لها على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم السبت، إن "الحصار البحري الأمريكي على إيران يبقى قائما بكامل قوته".



وأضافت أنها قامت حتى يوم 25 يوليو بتغيير مسار 12 سفينة تجارية حاولت تجنب الحصار، وعطلت اثنتين منها لعدم امتثالهما، وصعد أفرادها إلى متن سفينتين أخريين لإجبارهما على الامتثال.



وذكرت أنه في وقت سابق من يوم السبت أنجزت القوات الأمريكية التحقق من هوية ناقلة تحت علم جزر القمر في بحر العرب، وهي تواصل رحلتها حاليا.

وأضافت أنه تم كذلك "تعطيل" سفينة تحت علم موزمبيق في خليج عمان يوم 24 يوليو بعد أن حاول طاقمها "انتهاك الحصار مرات عديدة وتجاهل التحذيرات المتكررة"، مشيرة إلى أن هذه السفينة لم تعد تستطيع التوجه إلى إيران.