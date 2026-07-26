تايوان ترصد 10 سفن و4 طائرات عسكرية تابعة للصين حول أراضيها

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رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان سبع سفن حربية وثلاث سفن رسمية وأربع طائرات عسكرية تابعة للصين حول تايوان بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة صباح اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أنه ردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية، بحسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد

ولم تعبر الطائرات خط الوسط لمضيق تايوان ولم تدخل مناطق تحديد الدفاع الجوي للبلاد، حسب الوزارة.

ورصدت تايوان، حتى الآن هذا الشهر، طائرات عسكرية صينية 204 مرات وسفنا 274 مرة. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن الحربية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويحدد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".