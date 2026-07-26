وزير الخارجية اللبناني: نزع سلاح حزب الله يجب أن يتصدر الأولويات

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، أن نزع سلاح حزب الله يمثل أولوية أساسية لاستعادة سلطة الدولة، مشددًا على أن جميع الأراضي اللبنانية يجب أن تخلو من أي سلاح خارج إطار المؤسسات الأمنية الشرعية.

وفي مقابلة مع صحيفة «Journal Du Dimanche» الفرنسية أسبوعية، أوضح رجي أن زيارة الرئيس جوزاف عون، إلى واشنطن أسهمت في تحريك ملف المناطق التجريبية، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني بدأ بالفعل الانتشار في أولى هذه المناطق، معربًا عن أمله في توسيع انتشاره ليشمل الجنوب بالكامل.

ووصف رجي الاتفاق الموقّع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بأنه «اتفاق إطاري»، معتبرًا أن بنوده تشكل أساسًا للمفاوضات المقبلة، وذلك حسبما نشره موقع «صوت بيروت إنترناشيونال».

وأضاف أن الحكومة اللبنانية اتخذت منذ نحو عام ونصف قرارًا باعتبار جميع العمليات العسكرية لحزب الله «غير شرعية»، مؤكدًا تمسكها بإعادة بسط سلطة الدولة الكاملة، بما يشمل تفكيك البنية العسكرية للحزب وتسليم سلاحه.

وشدد الوزير اللبناني على أن الخلاف ليس مع الطائفة الشيعية، وإنما مع حزب الله، رافضًا الفصل بين جناحيه السياسي والعسكري، ومؤكدًا أن نزع السلاح يأتي في مقدمة الأولويات، فيما يبقى مستقبل الحزب السياسي شأنًا يخصه.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية تتبنى توجهًا سياديًا واضحًا، وأن الدولة بدأت خطوات عملية لاستعادة سلطتها، مؤكدًا أن الجيش اللبناني يمتلك القدرات اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، في ظل ما وصفه بتراجع القدرات العسكرية لحزب الله.

ودعا رجي المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة، على أن يكون هذا الدعم مساندًا لقرار الدولة، لا بديلًا عنه.

وفيما يتعلق بالدور الأمريكي، قال إن واشنطن تعد الطرف الأكثر قدرة على التأثير في إسرائيل، وهو ما دفع لبنان إلى الترحيب بوساطتها، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة أكدت أن أي اتفاق نهائي سيلزم جميع الأطراف بتنفيذه.

كما أعرب عن أمله في أن تضطلع فرنسا بدور فاعل بعد التوصل إلى اتفاق نهائي، من خلال دعم مؤسسات الدولة والقوات المسلحة، والمساهمة في إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد.

وفي ختام حديثه، أعرب رجي عن تطلعه إلى «لبنان متحرر من أي احتلال ومن أي سلاح غير شرعي، معاد الإعمار، مزدهر وديمقراطي، يعيش في سلام مع جيرانه والعالم».