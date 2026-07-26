لجنة تابعة لليونسكو تقرر إضافة مواقع أسوكا-فوجيوارا الأثرية اليابانية إلى قائمة التراث العالمي

قررت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الأحد، إدراج مواقع "أسوكا-فوجيوارا" الأثرية، وهي مجموعة من الآثار التي تعود إلى عصر "أسوكا" والموجودة في مقاطعة نارا غربي اليابان، على قائمة التراث العالمي، كموقع ثقافي.

وأفادت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية، بأن القرار - الذي اتُخذ خلال اجتماع اللجنة في بوسان بكوريا الجنوبية - يمثل إضافة الموقع الثقافي الثاني والعشرين لليابان إلى قائمة التراث العالمي، وذلك بعد إضافة مناجم الذهب في جزيرة سادو بمقاطعة نيجاتا في وسط اليابان، عام 2024.

وبإضافة مواقع التراث الطبيعي، يصل إجمالي عدد مواقع التراث العالمي في اليابان إلى 27 موقعا.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه المواقع تُجسد التبادل الثقافي مع البر الرئيسي الصيني وشبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى دخول البوذية إليها، وهو الأمر الذي كان له أثر ثقافي عميق على الأجيال اللاحقة.