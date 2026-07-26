المستشار الألماني يواجه انتقادات بسبب طريقة تعامله مع وزير النقل

يواجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، انتقادات بسبب ما وصف بأنه "كارثة في التواصل" في طريقة تعامله مع وزير النقل باتريك شنيدر، في ظل تكهنات متزايدة بإجراء تعديل وزاري في برلين.

وقال النائب البرلماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يتزعمه ميرتس ميشائيل لودفيش، في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، إن الفرع الإقليمي للحزب في ولاية راينلاند-بفالتس، مسقط رأس شنيدر، "في حالة صدمة".

وأضاف لودفيش: "نحن لا نفهم المستشار"، مشيرا إلى أن الأجواء داخل الحزب "دون الصفر بكثير".

وشهدت الحكومة الألمانية، التي يقودها المحافظون بالاشتراك مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي اضطرابات خلال الأيام الأخيرة، بعد اضطرار ينس شبان إلى الاستقالة من رئاسة الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي على خلفية موجة انتقادات بسبب لجوئه إلى أم بديلة في الولايات المتحدة لإنجاب طفل مع زوجه، رغم أن هذه الممارسة محظورة في ألمانيا.

وأدت الاستقالة إلى سلسلة من التغييرات الوزارية، حيث تولى تورستن فراي المقرب من ميرتس والذي كان يرأس ديوان المستشارية رئاسة الكتلة البرلمانية خلفا لشبان، فيما خلفته وزيرة الصحة نينا فاركن في رئاسة ديوان المستشارية.

وأقر ميرتس، بأنه يدرس استغلال الفرصة لإجراء تعديل وزاري أوسع، وتردد أن وزير النقل باتريك شنيدر، الذي يشغل شقيقه جوردون شنيدر منصب رئيس الحكومة الجديد لولاية راينلاند-بفالتس، من بين الوزراء المتوقع إقالتهم.

وذكرت تقارير، أن ميرتس كان يعتزم تعيين الخبير الاقتصادي في الحزب المسيحي الديمقراطي فريتس جونتسلر وزيرا للنقل، إلا أن الأخير فاجأ الجميع برفض المنصب، ما أبقى شنيدر في حالة من الغموض، وسط تزايد حالة الاستياء داخل الحزب من أسلوب ميرتس في القيادة.

وقال لودفيش: "لدينا وزير نقل كفء ومجتهد ويحظى باحترام كبير، ويعلم أنه سيقال من منصبه، لكن لا أحد يعرف السبب أو من سيخلفه".

ويأتي هذا الغموض في توقيت غير مناسب للحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تشير التوقعات إلى أنه سيتكبد هزيمة كبيرة أمام حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في ثلاثة انتخابات مهمة لبرلمانات الولايات من المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل.