فوربس: مونديال 2026 بطولة النجوم والأرقام القياسية

كشفت مجلة "فوربس" الشرق الأوسط عن أبرز الأرقام القياسية التي شهدتها بطولة كأس العالم 2026، مؤكدة أن النسخة الأكبر في تاريخ المونديال نجحت في كتابة فصل جديد من تاريخ كرة القدم، بعدما شهدت تحطيم العديد من الأرقام ودخول عدد من الإنجازات إلى سجلات موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وتوج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حسم المواجهة النهائية أمام الأرجنتين بهدف دون رد بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي، في المباراة التي أقيمت يوم 19 يوليو على ملعب نيويورك نيوجيرسي.

ولم يكن تتويج إسبانيا هو الإنجاز الوحيد في النسخة الـ23 من كأس العالم، إذ شهدت البطولة الأكبر على الإطلاق العديد من الأرقام التاريخية، بعدما أقيمت بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، وشهدت خوض 104 مباريات، وهو العدد الأكبر في تاريخ البطولة، خلال استضافة مشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

إسبانيا تكتب التاريخ

حقق المنتخب الإسباني سلسلة من الإنجازات التاريخية خلال مشواره نحو اللقب، بعدما أصبح أكثر منتخب يحافظ على نظافة شباكه في نسخة واحدة من كأس العالم، عقب خوض 7 مباريات دون استقبال أي هدف.

كما سجل "لا روخا" أفضل سجل دفاعي لبطل في تاريخ المونديال، بعدما استقبل هدفًا واحدًا فقط طوال البطولة، ليؤكد تفوقه الدفاعي خلال مشوار التتويج.

ودخل المدير الفني لويس دي لا فوينتي التاريخ بعدما أصبح أكبر مدرب سنًا يقود منتخبًا للفوز بكأس العالم، فيما واصل المنتخب الإسباني تعزيز سجله المميز بوصوله إلى 38 مباراة متتالية دون هزيمة في المنافسات الرسمية على مستوى منتخبات الرجال.

نجوم صنعوا أرقامًا قياسية

أوناي سيمون

ساهم حارس المنتخب الإسباني في كتابة التاريخ، بعدما سجل أطول سلسلة مباريات بشباك نظيفة في تاريخ كأس العالم، كما لعب دورًا بارزًا في تتويج إسبانيا باللقب، بعدما أنهى الفريق البطولة باستقبال هدف واحد فقط.

ليونيل ميسي

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تعزيز أرقامه التاريخية في كأس العالم، بعدما رفع عدد مشاركاته في البطولة إلى 34 مباراة، ليصبح اللاعب الأكثر ظهورًا في تاريخ المونديال.

كما سجل ميسي رقمًا قياسيًا جديدًا بعدما أحرز أهدافًا في 9 مباريات متتالية ضمن نهائيات كأس العالم، إلى جانب دخوله التاريخ كأكبر لاعب يسجل هاتريك في البطولة بعمر 38 عامًا و357 يومًا.

ووفقًا لتقديرات فوربس، احتل ميسي المركز الثاني بين أعلى اللاعبين دخلًا في مونديال 2026، بإجمالي دخل يقدر بنحو 140 مليون دولار خلال عام، شاملًا العائدات داخل الملعب وخارجه.

كريستيانو رونالدو

رغم خروج البرتغال من دور الـ16، شهد مونديال 2026 إضافة رقم جديد إلى مسيرة كريستيانو، بعدما أصبح أول لاعب يسجل أهدافًا في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم بين عامي 2006 و2026.

كما تصدر رونالدو قائمة أعلى اللاعبين دخلًا في البطولة، بإجمالي يقدر بنحو 300 مليون دولار، منها 235 مليون دولار من الرواتب والمكافآت، و65 مليون دولار من عقود الرعاية والأنشطة التجارية.

كيليان مبابي

واصل كيليان مبابي كتابة التاريخ في كأس العالم، بعدما أصبح الهداف التاريخي للبطولة متجاوزًا ليونيل ميسي، بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفًا خلال مشاركاته في نسخ 2018 و2022 و2026.

وجاء مهاجم ريال مدريد ثالثًا في قائمة أعلى اللاعبين دخلًا في مونديال 2026 بإجمالي يقدر بنحو 95 مليون دولار.

مايكل أوليسيه

دخل الجناح الفرنسي سجلات البطولة بعدما صنع 7 أهداف خلال نسخة 2026، ليحطم الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في نسخة واحدة من كأس العالم.

فوزينيا

حقق جوسيمار دياز، حارس منتخب الرأس الأخضر المعروف باسم فوزينها، إنجازًا تاريخيًا بعدما أصبح أكبر حارس مرمى يحافظ على نظافة شباكه في أول مشاركة له بكأس العالم، بعمر 40 عامًا و12 يومًا.

أرقام قياسية خارج الملعب

امتدت أرقام مونديال 2026 إلى المدرجات، بعدما أعلنت فيفا أن البطولة شهدت حضور 6.8 مليون مشجع في الملاعب الـ16 المستضيفة، لتسجل أعلى حضور جماهيري في تاريخ كأس العالم.