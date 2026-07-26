إعصار نول يضعف إلى عاصفة استوائية بعد وصوله إلى اليابسة في جنوب الصين

ضعف إعصار نول ليصبح عاصفة استوائية اليوم الأحد، بينما تحرك نحو الداخل بعد وصوله إلى اليابسة وجلب معه رياحا وأمطارا غزيرة على طول ساحل جنوب الصين.

وتوقعت سلطات الأرصاد الجوية الصينية، سقوط أمطار غزيرة على أجزاء من مقاطعة جوانجدونج الجنوبية ومقاطعة فوجيان الجنوبية الشرقية، وجرى نقل أكثر من 801 ألف شخص إلى مكان آمن في جوانجدونج حتى اليوم الأحد، حسب وكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا).

وأعلنت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية، أنها خصصت 100 مليون يوان(14.8 مليون دولار) لدعم جهود التعافي في جوانجدونج التي ضربها الإعصار.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، إن نول وصل إلى اليابسة على طول ساحل مقاطعة هويدونج التابعة لمدينة هويتشو في مقاطعة جوانجدونج الجنوبية في تمام الساعة 3:50 صباحاً بالتوقيت المحلي اليوم الأحد تقريبا.

وقالت وكالة أنباء شينخوا الرسمية الصينية، إن نول كان أقوى إعصار يصل إلى اليابسة في الصين حتى الآن هذا العام.

وقال مرصد هونج كونج، إن نول الذي تصاحبه رياح تبلغ سرعتها القصوى المستدامة 110 كم / ساعة بالقرب من مركزه، كان يتحرك اليوم الأحد باتجاه المناطق الداخلية من جوانجدونج ويضعف تدريجيا، وجلب معه رياحا قوية وأمطارا غزيرة إلى أجزاء من المنطقة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية، أن هناك العديد من الأشجار اقتلعت من جذورها في منطقة هويلاي الساحلية بمقاطعة جوانجدونج.

وقالت سلطة مطار هونج كونج، إن نحو 350 رحلة جوية ألغيت يوم الأحد. وأُصيب ما لا يقل عن تسعة أشخاص في جميع أنحاء المدينة خلال فترة الإعصار، وفقا لسلطات هونج كونج.

ومع اقتراب نول من هونج كونج، انهارت أجزاء من سقالة كبيرة على مبنى شاهق بعد ظهر يوم السبت، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

وقالت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية، في تايوان، إن نول تسبب في هطول أمطار في أجزاء من جنوب وشرق تايوان. وكان يمر فوق المياه جنوب تايوان، ويتجه مبتعدا عن الجزيرة يوم السبت.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، جلب الإعصار بافي رياحا قوية وأمطارا إلى شرق الصين، مما أدى إلى إجلاء أكثر من مليوني شخص.

ووصل إلى اليابسة في 11 يوليو، ووصل إعصار آخر، وهو مايساك، إلى اليابسة في جنوب الصين في 3 يوليو.