التلفزيون الإيراني: إيقاف 6 سفن حاولت عبور هرمز دون تصريح

• القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أطلقت نيرانا تحذيرية تجاه تلك السفن..

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن بحرية الحرس الثوري أوقفت 6 سفن حاولت عبور مضيق هرمز "دون تصريح وخارج المسار المحدد"، وذلك بعد إطلاق أعيرة نارية تحذيرية.

وذكر التلفزيون الرسمي، الأحد، أن السلطات الإيرانية لم تسمح للسفن التي حاولت تنفيذ "عبور غير مصرح به" عبر مضيق هرمز بمواصلة طريقها.

وأضاف أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أوقفت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 سفن حاولت العبور دون تصريح، بعد إطلاق أعيرة نارية تحذيرية، ما دفعها إلى تغيير مسارها.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن السبت، إيقاف 4 سفن في مضيق هرمز بعد رصد محاولتها تنفيذ "عبور غير مصرح به".

ومنذ نحو أسبوعين، تشن الولايات المتحدة غارات على مواقع داخل إيران، بينما ترد طهران بهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.

ويأتي هذا التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران، في يونيو الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع ينهي الحرب التي بدأت إثر الهجوم الذي شنته إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير الماضي.

إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات لهجمات في مضيق هرمز، اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف استهداف السفن وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، فيما تصر طهران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر البحري المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.