وزير خارجية قطر يؤكد دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اتصالًا هاتفيًا، من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية القطرية، جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، ضرورة التزام الأطراف كافة بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وجدد دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

واتسع نطاق حرب إيران مطلع هذا الأسبوع رغم توقف الهجمات الأمريكية، إذ شنت جماعة الحوثي اليمنية - المتحالفة مع إيران - هجمات على منشآت ‌نفط سعودية على ساحل البحر الأحمر، فيما اتهمت إيران أوكرانيا باستهداف سفينة تابعة لها في بحر قزوين.

وقال الجيش الأمريكي أمس السبت، إن حصاره البحري المفروض على إيران «لا يزال ساريا بالكامل»، لكنه لم يوضح سبب توقف سلسلة من الضربات المتصاعدة استمرت 13 ليلة.

ولم ترد تقارير عن هجمات إيرانية على دول مجاورة مطلع هذا الأسبوع، مثل تلك التي كان تنفذ يوميا ردا على الهجمات الأمريكية.