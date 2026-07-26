مرسوم كويتي بالموافقة على اتفاقية التعاون الدفاعي مع باكستان

نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في عددها الصادر اليوم الأحد مرسوما بقانون بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الدفاع بين الكويت وباكستان .

وذكرت صحيفة "الجريدة الكويتية "على موقعها الالكتروني اليوم أن القانون نص على تحديد أسس التعاون في مجالات الدفاع وتدريب القوات المسلحة بموجب هذه الاتفاقية وفقا للقوانين والأنظمة المحلية المعمول بها لدى كل من الطرفين ووفقا لالتزاماتهما الدولية.

و يتعاون الطرفان في مجالات التدريب والعلم العسكري والتعاون العسكري بين القوات المسلحة وفي المجالات اللوجستية وتبادل الأفراد والخبراء والفنيين والمتخصصين في مختلف المجالات العسكرية بالإضافة إلى المجالات العلمية والتكنولوجية والاستخبارات العسكرية ونظم المعلومات والاتصالات الإلكترونية إلى جانب الصناعات العسكرية والحربية.

كما يتعاون الجانبان في مجال التوجيه المعنوي "الإعلام العسكري" وتبادل الأنشطة الرياضية المختلفة والمجالات الثقافية والاجتماعية وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان في إطار تنفيذ هذه الإتفاقية كما نصت الاتفاقية على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لغرض تنفيذ وتنسيق التعاون المشترك في كافة المجالات العسكرية